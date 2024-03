»Vi ligner kæmpe idioter. Jeg ligner en kæmpe idiot. Jeg er en kæmpe idiot. Jeg påtager mig skylden for det hele, og jeg skylder Magne al den kærlighed, jeg kan.«

Direktør Andreas Byder var klar i spyttet, da han skulle sætte ord på den surrealistiske situation i Lyngby Boldklub over for TV 2.

For fredag formiddag er flere med garanti faldet ned af stolen, da det kom frem, at træner Magne Hoseth fik overrakt en fyreseddel efter kun 50 dage i Superligaklubben. Ifølge Lyngby grundet manglende opbakning fra spillere og stab.

Hoseth – der kom fra den færøske klub Klaksvik – har selv fortalt om sit chok til Bold og fortalt, at ingen af spillerne havde adresseret problemerne. Men ifølge B.T.s oplysninger viste det sig lynhurtigt, at hverken stab eller spillere var tilfredse med nordmanden.

Magne Hoseth nåede at stå i spidsen for Lyngby mod FC Nordsjælland og Randers.

Allerede under den første uge af Hoseths ophold hos de kongeblå kom de første bekymringer, selvom man i første omgang håbede på, at han lige skulle falde til og observere, inden han selv i højere grad ville sætte sit aftryk.

Men den passive stil fortsatte.

Træneren hev ikke spillerne og stab til side til samtaler. Han fik ikke præsenteret sig selv ordentligt og tog heller ikke initiativ til at mødes med truppens anførergruppe, der består af Andreas Bjelland, Marcel Rømer Frederik Gytkjær og Casper 'Dani' Winther.

Hoseth fik eksempelvis heller ikke fordelt rollebeskrivelser internt i staben og udpenslet de forskellige opgaver, så der ikke opstår tvivl om, hvilke opgaver der varetages af hvem.

Hurtigt blev den 43-årige træners personlighed et tema hos spillere og stab. Ekstremt introvert, tilbageholdende og utydelig i sin kommunikation. Derudover blev der sat spørgsmålstegn ved hans evner som leder og kommunikator.

Med andre ord en meget stille mand, der personlighedsmæssigt står i kontrast til den tidligere succestræner – karismatiske Freyr Alexandersson – som overlevede 16 kampe uden sejre i 2022 uden at blive fyret.

Netop Hoseths indelukkede væsen vakte utilfredshed i klubben, hvor spillere og stab tog affære og gik til ledelsen.

Desuden hjalp trænerens tvivlsomme engelskkundskaber ikke på situationen, der har undret internt i klubben. Hvordan det store mismatch rent personlighedsmæssigt ikke blev opdaget i ansættelsesprocessen.

Fredag fortalte Andreas Byder ellers til Bold, at man har foretaget flere personlighedstests af Magne Hoseth, inden man indgik en aftale. Og at man selvfølgelig skulle have opdaget mismatchet.

Men man har åbenlyst ikke været grundig nok, da det i sidste ende resulterede i en fyreseddel til den nytilkomne træner natten til fredag, efter kun to Superligakampe.

»Det er fuldstændig forfærdeligt, og det har været den mest brutale og sværeste beslutning, jeg nogensinde har taget som leder,« siger Andreas Byder ifølge ritzau.

Sportschef Nicas Kjeldsen var en af de bærende kræfter bag ansættelsen af Magne Hoseth, men han har været på barsel den seneste måned.

Dengang sagde han dog om aftalen.

»Vi ser Magne som et utroligt godt match i forhold til både faglighed, personlighed og ambitioner, og vi tror på, at vi kan tage nogle store skridt sammen.«

Tidligere fredag mente B.T.s sportskommentator, at der må have været »bimlende faresignaler« i den storkøbenhavnske klub.

