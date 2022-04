Nu er det slut.

Paris Saint-Germain vil af med midtbanespilleren Kheira Hamraoui, efter hun endnu en gang har været involveret i en skandale i den franske storklub.

I første omgang er hun suspenderet fra klubben ugen ud, da hun til weekendens træning overfaldt holdkammeraten Sandy Baltimore efter et voldsomt skænderi, melder den franske avis Le Parisien.

Også Kadidiatou Diani og Marie-Antoinette Katoto medvirkede i slagsmålet.

Foto: SARAH MEYSSONNIER

Hamraoui er på under et halvt år gået fra offer til skurk.

Den 4. november blev franskmanden gjort til offer, da det kom frem, at holdkammeraten Aminata Diallo var blevet varetægtsfængslet, mistænkt for et overfald på netop Hamraoui, da de to PSG-spillere var på vej hjem fra en middag med resten af holdet.

Det var efter sigende Diallo, der kørte bilen, og pludselig blev Hamraoui flået ud af en bil og tæsket med en jernstang af maskerede mænd.

»Nå, så man går altså i seng med gifte mænd?« lød nogle af ordene, mens de slog løs på fodboldspillerens ben.

Kheira Hamraouis ben fik en hård medfart. Foto: Politifoto

Efterfølgende kom det så frem, at Barcelona-legenden Eric Abidal skulle afhøres i sagen, og at hans kone var mistænkt for overfaldet. Hendes advokater har dog afvist dette.

Det skyldes en teori om, at Abidal og Hamraoui skulle have haft en privat relation uden for banen. Blandt andet fordi PSG-spillerens simkort skulle være registreret i den franske legendes navn.

Siden erkendte Abidal også, at han havde været sin kone utro med PSG-spilleren, hvilket har fået Hayet Abidal til at søge om skilsmisse.

Efter overfaldet til weekendens træning, er Hamraoui så blevet gjort til skurk i PSG, som nu vil af med hende.

Kheira Hamraoui (tv) og holdkammeraten Aminata Diallo. Foto: FRANCK FIFE, PAUL VERNON

Hamraoui misser dermed lørdagens returopgør i Champions League, hvor PSG skal forsøge at vende resultatet fra første kamp.

Her tabte de 3-2 til deres franske rivaler fra Lyon.