Uroen raser i Lyngby. Som B.T. kunne afsløre i sidste uge, er den nye cheftræner i Lyngby, Mark Strudal, kommet i strid modvind i klubben allerede inden den første kamp i 1. division.

Flere spillere, B.T. har talt med, beretter om fortvivlelse over mandskabsbehandlingen i klubben, og som B.T. torsdag kunne fortælle, blev den mangeårige anfører Mathias Tauber det første offer, da han uden forvarsel blev ydmyget foran hele truppen og fik at vide, at han ikke længere var anfører.

På grund af den sag er Tauber fortid i klubben.

Nu stiller Mathias Tauber sig frem sammen med sin tidligere holdkammerat Jeppe Brandrup, der ligeledes har forladt Lyngby for nyligt på grund af Mark Strudal. De to fortæller om truppens utilfredshed og det, der ifølge dem er løgne fra ledelsens side.

Mathias Tauber beretter om en spillertrup, der ikke har tillid til den nye cheftræner.

»Alle spillerne har ringet til mig og er forundrede og i chok over, hvordan jeg er blevet ydmyget og behandlet respektløst. Jeg har alle spillernes opbakning, men det er klart, at ingen af dem kan sige noget i pressen, fordi de er bange for, hvad der så sker med dem. Jeg har også sagt til dem, at jeg sætter pris på deres hjælp, men de skal ikke gøre noget,« siger Tauber og forklarer, at ikke engang Martin Ørnskov vidste, at han skulle være ny anfører i klubben, da Mark Strudal kort før træningskampen mod Roskilde skiftede anfører.

»Efter kampen lægger Mark armen rundt om mig og siger, at han godt kunne se, jeg var skuffet, og han måske skulle have sagt det til mig inden kampen. Han havde godt tænkt på det og skrevet det ned på sin blok, men han havde glemt det. Det, ved jeg, var en løgn, for han har i andre samtaler fortalt, at han overvejede det, men vurderede, at det var så lille en ting, at det havde han ikke behøvet. Jeg ved fra andre, at trænergruppen blev gjort opmærksom på det i timerne op til kampen.«

Da sagen blusser op, er klubbens sportsdirektør Birger Jørgensen på 14 dages ferie, og så griber en af klubbens nye ejere Mads Byder telefonen og forsøger at mægle.

»Han ville ikke have pressen og jurister ind over. Jeg har forståelse for, at en ejer ringer til mig og prøver at få min version og også forsøger at mægle, men jeg synes ærligt talt, at det er usmageligt, at han appellerer til mit klubhjerte efter den behandling, hvor jeg flere gange bliver stillet ultimatummet, om jeg vil være en del af anførergruppen eller være færdig i Lyngby. Jeg føler bare ikke, at jeg kunne være en del af anførergruppen, når jeg ikke nyder trænerens respekt, men jeg sagde, at jeg da ville gå forrest, for sådan er jeg som person. Det har jeg også gjort i de otte år som anfører i Lyngby, og det er lige meget, om jeg har anførerbind på eller ej,« siger Tauber og fortsætter:

»Men efter den episode blev jeg beordret ned at træne med U19-holdet, selv om man ikke må sanktionere på den måde, og jeg blev fortalt, at jeg ikke skulle vise mig mere i klubben. Jeg betragter det som en regulær bortvisning. Da først Spillerforeningen kom ind over sagen, ville de (Lyngby, red.) gerne indgå forlig. Mads Byder negligerede det hele og spurgte, om jeg ikke kunne komme tilbage og træne, hvis nu Mark undskyldte, men der var jo ikke nogen vej tilbage. Jeg ved, at mine holdkammerater samledes og har været på Marks kontor og også ringet til Mads Byder og fortalt, at de forventede og forlangte, at min afsked blev behandlet med respekt,« siger Mathias Tauber, som fortæller om andre episoder, der har overrasket truppen.

»Jeppe Kjær fik en dag behandling af vores fysioterapeuter og havde længe været i klubben inden træning den dag, og det vidste Mark, men Jeppe ender med at komme 30 sekunder for sent ud på banen, og så fik han ellers en opsang af Mark og blev bedt om at tage 30 armbøjninger foran hele truppen. Det er en 32-årig spiller med en høj status i truppen, som får skældud foran alle, selv om han ikke var skyld i forsinkelsen,« siger han og tilføjer:

»På allerførste træningsdag havde vi også en situation, hvor jeg i kraft af min rolle som anfører gik op til Christian (Nielsen, assistenttræner, red.) og Mark og talte med dem, fordi der var lidt opstandelse i truppen over vores træningsplan, da der pludselig var lagt tre dobbelttræninger ind den uge. Der er ikke noget i vejen med mere og hårdere træning. Det vil vi gerne, men med så kort varsel har vi svært ved at få vores familieliv til at hænge sammen. Vi kan ikke nå at hente børn før klokken 17.00, og vores koner kan ikke ændre skema osv. Vi tjener ikke millioner, så vores bedre halvdel arbejder også for at få det hele til at hænge sammen. Det havde han ikke forståelse for. Ugen efter fik vi fem dobbelttræninger,« beretter Mathias Tauber og kommer med to andre eksempler:

»Jeg har også spurgt Mark, om jeg ikke kunne få fri en dag, fordi jeg skulle til min mormors begravelse, men det stillede han også spørgsmålstegn ved. Det, synes jeg, er utilstedeligt. Jeg fik dog fri i sidste ende. Dagen efter var han der ikke selv, fordi han skulle noget med sin datter.«

»Ledelsen sagde også til truppen, at de ikke ville forlænge med Jeppe Brandrup, men det er en løgn,« siger Mathias Tauber om Jeppe Brandrups afsked.

Netop Jeppe Brandrup stoppede i Lyngby efter ni år, da Mark Strudal kom til. Han bekræfter, at det var hans beslutning og ikke klubbens at stoppe samarbejdet.

»Jeg synes ikke, kemien var der mellem ham og spillerne. Den var der i hvert fald ikke mellem ham og mig. Jeg var der kun i en uge, men min mavefornemmelse sagde hurtigt, at jeg ikke skulle blive i klubben, selv om jeg blev tilbudt en kontrakt og virkelig elsker Lyngby som fodboldklub. Jeg savner at spille fodbold og har også en familie og husleje osv., jeg skal skaffe penge til, men det der kunne jeg simpelthen ikke være med til. Selv om jeg var langt nede i de to første uger efter min beslutning, er jeg i dag ikke i tvivl om, at det var det rigtige at gøre. Også hvis det betyder, at jeg ikke kan finde en ny klub, og jeg må stoppe karrieren,« siger 33-årige Jeppe Brandrup og tilføjer:

»Jeg har ikke været på banen, men jeg snakker da med drengene, og vi taler meget sammen, og jeg har også hørt, at klubben har fortalt, at det var deres valg ikke at forlænge med mig. At vi ikke kunne blive enige. Men det er ikke grunden. Det er simpelthen løgn. Så vidt jeg forstår, er det ikke det eneste, de har løjet om. De sagde, at det var Tauber, der ikke ville være i klubben mere, og det kan ikke være mere forkert. Tauber elsker ligesom mig Lyngby, og det ved alle i truppen. Deres nye ledelsesstil flugter på ingen måde med klubbens værdier.«

Er I ikke bare forkælede fodboldspillere, der skulle vænne jer til en hårdere ledelsesstil?

»Det kan du sige, men når man er inde at røre ved klubbens normer og etik, som er så vigtige for netop Lyngby, så kunne jeg ikke stå inde for det længere og smuttede. Det er de gode familieværdier og sammenholdet, som i mange år har skabt gode resultater som bronzen i forrige sæson. Nu er Tauber også ude, og der er flere venskaber, der er røget på grund af Mark Strudal.«

B.T. var torsdag i kontakt med Mark Strudal, men han ønskede ikke at deltage i historien, mens Birger Jørgensen ikke er vendt tilbage på B.T.s henvendelser. Mark Strudal har tidligere forklaret, at han ikke vil kommentere yderligere på Taubers afsked.