Af hensyn til spillernes sikkerhed dropper Manchester United et planlagt træningsophold i Mellemøsten.

Manchester United aflyser en planlagt træningstur til Qatar i februar som følge af øgede spændinger mellem USA og Iran.

Den engelske fodboldklub har taget beslutningen af hensyn til spillernes sikkerhed, skriver avisen The Daily Mail.

- Vi kiggede på Mellemøsten, men det bliver helt sikkert ikke til noget. Hvis der er en ting, som bekymrer mig, så er det ikke på fodboldbanen. Der er andre ting, som bekymrer mig mere end fodbold, siger Uniteds manager, Ole Gunnar Solskjær.

I sidste uge omkom 176 personer, da Iran skød et passagerfly fra Ukraine ned i luften over Teheran. Nedskydningen, der ifølge styret i Iran skete ved en fejl, fandt sted, få timer efter at USA i et droneangreb havde dræbt en højtstående iransk militærperson.

Det britiske udenrigsministerium har siden skærpet sin vejledning for rejser til Mellemøsten og advaret om et forhøjet trusselsniveau i regionen.

USA's landshold i fodbold har også aflyst en træningslejr i Qatar, der var planlagt til at finde sted i denne måned.

Manchester United vil stedet for Qatar finde et sted i Europa til træningsturen i februar.

Sidste år sendte klubben sit førstehold til Dubai i vinterpausen for at kunne træne i et varmere og mere behageligt klima end hjemme i det nordvestlige England.

/ritzau/