Leroy Sané blev flæsket godt og grundigt - og det vakte også vrede i Tyskland.

Manchester City-spilleren røg i græsset i FA Cup-kampen mod Cardiff, hvis spiller, Joe Bennett, savede godt og grundigt igennem. Det gik ikke ubemærket hen i tyskerens hjemland.

For på sin Twitter-profil lagde det tyske landshold via den officielle profil en besked ud, hvor der blev gået til stålet i overført betydning.

»Hey Cardiff City FC. Vi vil bare lige lade jer vide, at vi har en virkelig vigtig turnering til sommer. Lad venligst være med at skade vores spillere. Tak,« skrev landsholdet i en besked, der siden blev slettet.

Den britiske avis The Sun var dog hurtig til at snuppet et screenshot af beskeden, der kan ses herunder.

Et kig på billederne viser, at vreden, der også kom til udtryk gennem City-spillerne, måske er til at forstå.

Leroy Sané bliver kort tid efter dette billede ramt på indersiden af benet Foto: ANDREW BOYERS Leroy Sané bliver kort tid efter dette billede ramt på indersiden af benet Foto: ANDREW BOYERS

Av for den da! Foto: ANDREW BOYERS Av for den da! Foto: ANDREW BOYERS

Leroy Sané ømmer sig efter den hårde medfart. Foto: ANDREW BOYERS Leroy Sané ømmer sig efter den hårde medfart. Foto: ANDREW BOYERS

Leroy Sané er en del af Tysklands landshold, der - selvfølgelig - har kvalificeret sig til verdensmesterskaberne i Rusland til sommer. Men hvis skaden viser sig at være af meget alvorlig karakter, kan det ende med, at Sané ikke stiller til start i Rusland.

Pep Guardiola fortalte efter kampen, at Sané har beskadiget sin ankel, og at han er ude i 'nogle måneder'. Det var den umiddelbare dom, i hvert fald.

Og Joe Bennett? Han fik 'kun' et gult kort i situationen, men modtog dog sidst i kampen sit andet gule kort og dermed marchordre.

Manchester City vandt opgøret med 2-0. Du kan se højdepunkter fra opgøret øverst i artiklen.