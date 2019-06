Didier Deschamps er ikke i tvivl.

»For to år siden spillede han i anden division, og nu kommer han til at spille for Real Madrid,« siger han.

Den franske landstræner taler om Ferland Mendy.

Dermed bekræfter Didier Deschamps nærmest, at dent 24-årig back-komet fra Lyon kommer til at foretage et sommerskifte til den spanske klub - den transfer har i længere tid eksisteret på rygteplan.

Ferland Mendy har været med på det franske landshold i den seneste uge.

Det vil i så fald være den fjerde store transfer, som Zinedine Zidane får på plads til den store genrejsning i Real Madrid, der havde en frygtelig 2018-19-sæson.

Indtil videre er Eder Militao, Luka Jovic og Eden Hazard helt officielt klar for Real Madrid.

Spanske medier som AS skriver, at prisen på Ferland Mendy skulle ligge i omegnen af 360 millioner kroner.

Det vil banke Real Madrids foreløbige investering i nye spillere i sommertransfervinduet, der faktisk reelt ikke er åbnet endnu, op på lige omkring to milliarder kroner (og endnu er Christian Eriksen altså ikke en af dem, selv om danskeren også har været varm på rygtebørsen).

France's head coach Didier Deschamps looks at his players during a training session at the National stadium in Andorra La Vella, on June 10, 2019 on the eve of the UEFA Euro 2020 qualification football match between Andorra and France.

Real Madrid har ikke kommenteret på Didier Deschamps udtalelser, men der gættes på, at klubben præsenterer franskmanden på et pressemøde efter landsholdspausen.

Den franske landstræner har i den seneste uge haft Ferland Mendy på nærmeste hold som en del af den franske landsholdstrup, der lige som Danmark er i EM-kvalifikations-modus. Holdet tabte forleden til Tyrkiet og tirsdag aften gælder det så Andorra.

Ferland Mendy spillede indtil 2017 for Le Havre.

»Han kan spille i begge sider, og hans udvikling har været forbløffende,« siger Didier Deschamps.