Det skulle være en festaften. En god afslutning på sæsonen, hvor Manchester United-spillere møder op for at blive hyldet.

Men i år havde den kendte Manchester United-fan Geoffrey Boycott ikke lige fået det memo. For da den engelske cricket-legende blev fanget af klubbens egen tv-kanal, MUTV, kunne han ikke dy sig for at sende spydigheder af sted mod både spillere og manager Ole Gunnar Solskjær.

»Skuffelse mere end noget andet. På en eller anden måde er det løbet ud i sandet mod slutningen,« lød det fra Geoffrey Boycott på spørgsmålet om, hvad Manchester United betyder for ham.

Manchester Uniteds sæson har været ualmindeligt svingende. José Mourinho blev fyret i december efter en relativt tarvelig periode, og Ole Gunnar Solskjær imponerede derefter så meget som midlertidig manager, at han også fik lov at skrive under på en permanent kontrakt.

Geoffrey Boycott ses her i midten. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Geoffrey Boycott ses her i midten. Foto: PAUL ELLIS

Derfra begyndte det så småt at gå ned igen for den engelske storklub, og den 78-årige Geoffrey Boycott - med et efternavn så ufatteligt svært ikke at bruge aktivt i den her artikel - har ikke været imponeret af den nye manager.

»Han har ikke nogen stor erfaring, vel? Han havde en kort periode i Cardiff. Han har styret et hold i sit eget land, men det er ikke Premier League,« lød det fra Boycott til MUTV.

Manchester United-spillerne kunne altså gå rundt i lokalerne på Old Trafford og undvige de mange skuffede blikke. Imens løb venstrebacken Luke Shaw med aftenens to store priser.

Han fik både spillernes Årets Spiller-trofæ samt fansenes og var meget tilfreds.

Foto: JASON CAIRNDUFF Vis mere Foto: JASON CAIRNDUFF

»Det betyder meget, når det kommer fra drengene. De har altid stået bag mig, når andre folk ikke har, og de har altid hjulpet mig på min svære rejse, men det er fantastisk. Og jeg takker dem alle for at stemme,« sagde Luke Shaw ifølge Daily Mail.

Efter en svær periode i Manchester United har Luke Shaw i denne sæson endelig slået sig fast som en profil på holdet. Derfor har det også været en ambivalent sæson for netop ham

»Denne sæson har jo ikke været den bedste, men for mig har det været en bedre personlig sæson end de seneste,« siger Luke Shaw og ser frem til næste sæson.

»Jeg tror, at alle spillerne er enige om, at vi skal glemme den her sæson så hurtigt som muligt. Vi er alle skuffede over, hvordan den er sluttet - og efter hvad der er sket omkring os i Champions League, gør det endnu mere ondt.«