Ups. Det gik lige lidt for hurtigt

Og derfor har Bayern München måttet give Manchester City en uforbeholden undskyldning.

Det skriver Daily Mail, og det samme gør flere britiske journalister på Twitter, eksempelvis Simon Stone fra BBC.

For selv om det i de seneste dage har været en særdeles offentlig hemmelighed, at Leroy Sane skifter fra den engelske storklub til den tyske rekordmester, er intet på nogen måde endnu officielt.

Klassisk 'ny klub'-positur. Vis mere Klassisk 'ny klub'-positur.

Leroy Sane med Karl-Heinz Rummenigge, Hasan Salihamidzic og Oliver Kahn. Vis mere Leroy Sane med Karl-Heinz Rummenigge, Hasan Salihamidzic og Oliver Kahn.

Det var dog ikke til at se på den arabiske version af Bayern Münchens hjemmeside. Her blev alle de klassiske præsentationsbilleder torsdag lagt frem - og de cirkulerede selvfølgelig hurtigt på internettet og sociale medier.

Man kunne se Leroy Sane i Bayern München-trøjen. Man kunne se Leroy Sane skriver under på kontrakten. Man kunne se Leroy Sane posere med Bayern München-notabiliteter som Oliver Kahn, Karl-Heinz Rummenigge og Hasan Salihamidzic.

Skaden var i den grad sket.

Mens den tyske Bundesliga er lukket ned, er den engelske Premier League langt fra færdigspillet, og for at gøre skaden endnu værre spillede Manchester City rent faktisk ligakamp torsdag aften (det blev en knusende 4-0-sejr over Liverpool).

Derfor måtte Bayern München beklage over for den engelske klub, der ifølge mange medier har fået omkring 450 millioner kroner for den 24-årige fløjspiller - der til gengæld har fået en femårig kontrakt i hjemlandet. Og nåja, en årsløn i omegnen af 165 millioner kroner.