FC Midtjylland kommer fra Herning og Ikast. Som ligger i… Norge?

Det kan være svært som stor engelsk avis at have helt styr på, hvad det er for miniputter, der pludselig kommer til England og skal møde landets egne mastodonter fra Liverpool.

Altså de engelske mestre, som tirsdag inviterer ind på legendariske Anfield til Champions League-brag mod FC Midtjylland.

Det måtte den store avis The Telegraph også sande tidligere mandag, da de lagde et stort interview ud med FC Midtjyllands bestyrelsesformand, Rasmus Ankersen.

»Norsk klub ser Liverpool som sjælevenner, ikke bare på grund af deres popularitet i Norge, men for deres omfavnelse af data-analyse,« skrev The Telegraph som underrubrik til deres store interview.

Sådan noget opdager internettet og de sociale medier hurtigt, men det gjorde The Telegraph også selv, så inden Rasmus Ankersen nåede at slikke myseosten af læberne, havde avisen da også fået styr på geografien.

Det er altså Danmark, som FC Midtjylland kommer fra, og det var der også styr på i selve teksten om den lille klub fra Danmark, der tirsdag skal ind på Anfield i klubbens bare anden kamp i Champions League.

Den første kamp gav en lussing på 0-4 til Atalanta, og derfor er der altså brug for hjælp, hvis FC Midtjylland skal skabe overraskelsen i England. Og nok også mere hjælp end blot lidt geografiske misforståelser.

Her kan du se The Telegraphs ændrede version: