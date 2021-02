Alle kneb gælder i de afgørende timer af transfervinduet, hvor rygterne svirrer, og handler bliver afgjort.

Men få aftaler er blevet afsløret på samme vilde måde som Axel Lindahls til den norske mester Bodø/Glimt. Hvis det overhovedet nogensinde er sket før.

Den 25-årige spiller blev opdaget i byen Bodø ved hjælp af... trommehvirvel... Tinder!

»Det er meget komisk,« mener hovedpersonen selvom hele situationen, da svenske Aftonbladet spurgte ham ind til episoden.

#tinderknugen pic.twitter.com/je97RqdxIP — FK Bodø/Glimt (@Glimt) February 1, 2021

Norske medier meldte om flirten mellem Axel Lindahl og Bodø/Glimt søndag, da de fik øje på, at den 25-årige midtbanespiller befandt sig i Bodø.

Netop det kunne de se på Tinder. Når man benytter sig af appen, fremgår det nemlig, hvor langt væk andre brugere af tjenesten befinder sig.

»Haha, jeg kan da måske udnytte det. Jeg har ikke skrevet til nogen i appen, men den har været aktiveret, så folk har vel set min profil,« siger Axel Lindahl, som tager skiftet til den norske mesterklub fra Degerfors.

Bodø/Glimt har også selv gjort sjov med den spøjse situation, da man skulle annoncere kontrakten på Twitter. Her har man kaldt Lindahl for 'Tinderkongen' og annonceret kontrakten som et match på Tinder.

Axel Lindahl sidder lige nu i karantæne på et hotel, inden han skal træne med sine nye holdkammerater.

Han har skrevet kontrakt indtil 31. december 2023.

I Degerfors blev det til to mål og 15 målgivende afleveringer i 56 kampe.