Bare lige for en god ordens skyld. Pierre Emmerick Aubameyang er (endnu) ikke officielt en Arsenal-spiller.

Men det så unægtelig sådan ud tirsdag aften, da klubbens manager, Arsene Wenger, bekræftede handlen, der har været rygtet undervejs i flere dage.

Det gjorde han i en video lagt ud via Arsenals egen tv-kanal – og siden slettet. Men videoen har siden floreret på sociale medier.

Her bliver Arsene Wenger spurgt: ’Pierre-Emmerick Aubameyang er Arsenal-spiller, du må være glad for, at handlen er på plads?’

Læs også: Transferjackpot i Parken: FC København køber dansk landsholdsangriber i stor millionhandel

Hertil svarer Arsenal-manageren:

»Ja, det er en god nyhed. Vi har brug for folk, der kan give os mere offensiv power. I øjeblikket er vi ikke effektive noget fremad banen, og jeg er overbevist om, at han vil give os det,« siger Arsene Wenger ifølge flere medier, eksempelvis Daily Mirror:

»Han har en stor udfordring foran sig. Han vil gerne gøre det godt i Premier League. Han er velkommen, og det er helt sikkert en god nyhed for os.«

Videoen blev publiceret tirsdag aften efter Arsenals overraskende 1-3-nederlag til Swansea (se højdepunkter fra den kamp øverst i artiklen).

Her fremhæver Arsene Wenger også styrkerne hos den 28-årige angriber, der altså stadig er Borussia Dortmund-spiller.

Pierre-Emerick Aubameyang venter stadig på at blive Arsenal-spiller. Foto: LEON KUEGELER Pierre-Emerick Aubameyang venter stadig på at blive Arsenal-spiller. Foto: LEON KUEGELER

»Hans fart, hans afslutninger, kvaliteten i hans løb, måden han modtager indlæg, og hans store fysiske kapacitet vil blive vigtig i Premier League,« vurderer Arsene Wenger i den nu slettede video.

Endnu er Pierre Emmerick Aubameyang altså ikke på plads i Arsenal, der ser ud til at skulle betale lige omkring en halv milliard kroner for Gabon-spilleren. Men tirsdag skulle han angiveligt have været på London-klubbens anlæg for at færdiggøre de sidste detaljer i kontraktforhandlingerne.

Omvendt vil Borussia Dortmund angiveligt ikke trykke på salgsknappen, inden man har fundet en afløser til angrebet. Lige nu ligner det her ifølge flere medier en aftale med Chelsea omkring Michy Batshuayi. Og som en del af den kabale er Arsenal-angriberen Olivier Giroud flere steder nævnt som ny mand hos Chelsea. Stor kabale i gang her...

Sådan skriver BT om transfers BT dækker alle aktiviteter i transfervinduet intenst - fra en given klubs indledende interesse for en spiller over sammenbrudte forhandlinger til gennemførte klubskifter. Vores ambition er selv at være først med nyheder på alle parametre. Nogle gange bliver historierne til ved hjælp af åbne kilder, andre gange ved hjælp af anonyme kilder. Historier, der bygger på anonyme kilder, er altid godkendt på chefniveau.

Vi citerer gerne udenlandske mediers historier om internationale transfers og vurderer hver gang mediets troværdighed generelt og/eller i forhold til den pågældende spiller/klub.

Vi citerer gerne udenlandske og danske mediers historier om danske spillere, men først når vi har vurderet mediets troværdighed og forsøgt at indhente en kommentar fra spilleren, klubben eller en mellemmand.