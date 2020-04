Der er mange gode bud på, hvad man kan bruge sådan en hjemmeisolation på. Det seneste kommer fra Norwich-spilleren Timm Klose.

Den schweiziske forsvarsspiller forsøger - ligesom så mange andre - at få tiden til at gå derhjemme, så længe corona-krisen har lukket ned for al fodbold.

De sociale medier er derfor en nem måde at fordrive tiden på, og på Instagram forsøgte schweizeren da også at vise sine mange følgere, hvad han foretager sig i sin hjemmeisolation.

Meningen var egentlig, at Timm Klose ville dele ud af sin viden om serier på streamingtjenesten Netflix, og derfor fandt han sin telefon frem for at forevige anbefalingen.

Timm Klose (th.) i duel med Manchester Citys Sergo Agüero. Foto: Tony O'Brien Vis mere Timm Klose (th.) i duel med Manchester Citys Sergo Agüero. Foto: Tony O'Brien

Der var bare lige ét problem. I en såkaldt story fik han vist delt lidt mere, end intentionen var. (Det kan du se mere til i bunden af artiklen.)

Den 31-årige fodboldspiller kom nemlig til at vise hele omverden, at han havde besøgt pornosiden Pornhub, da han tog et billede af sin computerskærm.

Det var der en masse fans, der lynhurtigt opfangede og morede sig gevaldigt med på Twitter.

Og det kan du se eksempler på lige her:

'Han holder sig da beskæftiget, nu hvor der ikke er fodbold.'

'Det ligner, at Timm Klose nyder pausen fra fodbold.'

'Husk altid at lukke dine internetfaner ned, Timm.'

'Vi ved vist alle, hvad Timm Klose har foretaget sig den seneste tid.'

Norwich rykkede i sommer op i Premer League, men på trods af en flot sæsonstart, ligger 'Kanariefuglene' fra det østlige England på sidstepladsen i den bedste engelske række med 21 point efter 29 kampe.

Premier League-sæsonen ligger i øjeblikket stille på grund af frygten for coronavirus, og det vides endnu ikke, hvornår ligaen kan genoptages.