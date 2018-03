Av, Jose Mourinho.

Den portugisiske manager har været i modvind for sit holds manglende slagkraft siden tirsdagens forsmædelige Champions League-exit mod Sevilla - og nu er der dukket endnu et nyrestød op.

Præsenteret af The Times-journalisten Oliver Kay, der har været i gemmeren.

Her han fundet, hvad Jose Mourinho sagde, da han i 2004 var FC Porto-træner og slog Manchester United ud i 1/8-finalerne.

Som en lille reminder til portugiseren, der i tirsdags havde en opsigtsvækkende udtalelse efter 1-2-nederlaget til spanske Sevilla.

Manchester Uniteds indsats i tirsdags har fået hård kritik, fordi mange kritikere ikke mindst har ment, at han ikke har fået nok ud af sit hold.

Tilbage i 2004 var det omvendt. Dengang var det Jose Mourinho, der som FC Porto-træner kritiserede Manchester United.

Dengang sagde han henvendt til den daværende manager for det engelske hold, Alex Ferguson.

»Jeg kan forstå, at Ferguson er lidt følelsemæssigt ramt. Han har nogle af de bedste spillere i verden, og de burde gøre det bedre end det. Man bliver virkelig ked af det, hvis dit hold bliver klart domineret af et hold, som er blevet bygget op på måske 10 procent af dit budget,« lød det fra Jose Mourinho i 2004.

Thank you, José Mourinho, for reminding us of that time you beat #MUFC with a team with a much smaller budget and you said Alex Ferguson “has some of the best players in the world and they should be doing a lot better than that” ...

So, yes, about that... https://t.co/05i9vT5BGp pic.twitter.com/BZd3UVtjyg — Oliver Kay (@OliverKayTimes) March 15, 2018

Altså ironisk kom han med samme kritik af Manchester United, som kritikerne nu retter mod Jose Mourinhos Manchester United.

Som Oliver Kay selv nøgterne anfører i sit tweet:

»Tak, Jose Mourinho, for at mindes os om dengang, du slog Manchester United med et hold, der havde et langt mindre budget. Og du sagde, at Alex Ferguson 'nogle af de bedste spillere i verden, og de burde gøre det bedre end det'. Nå, nu vi taler om det...«