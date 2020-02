Den tyske stjernekeeper Manuel Neuer kom på glatis i fredagens Bundesligakamp mellem Bayern München og Paderborn.

Bayern München var ellers på sejrskurs, men så bragte Manuel Neuer - bogstavelig talt - spænding tilbage i opgøret.

Paderborns defensiv sparkede en lidt løs bold op mod Bayern Münchens straffesparksfelt. Det fik Manuel Neuer til at bevæge sig ud af sit felt i bestræbelserne på at sparke bolden væk.

Men på mærkværdig vis fumler Manuel Neuer i et forsøg på at få kontrol over bolden. Et forsøg, der i den grad mislykkedes. Du kan se klippet øverst i artiklen.

Bayern München vandt over Paderborn med 3-2. Foto: GUENTER SCHIFFMANN Vis mere Bayern München vandt over Paderborn med 3-2. Foto: GUENTER SCHIFFMANN

Paderborns Dennis Srbeny stak af med bolden og kunne uden det store besvær bringe balance i regnskabet.

Heldigvis for Manuel Neuer fik kikset ikke nogen konsekvenser - rent pointmæssigt i hvert fald.

Bayern München klarede nemlig skærerne og vandt kampen med cifrene 3-2.

De forsvarende tyske mestre topper i øjeblikket Bundesligaen med fire point ned til Leipzig på andenpladsen.