En god journalist afslører ALDRIG sine kilder. Og samme regel gælder også tv-eksperter. Husk det, Paul Scholes!

Krisen har solidt fat i nakken på den engelske storklub Manchester United, der i endnu en sæson må se rivalerne kæmpe om mesterskabet, mens de røde djævle sejler rundt.

I weekenden tabte Ronaldo & co. 1-3 til Arsenal - og efterfølgende kunne Manchester United-legenden Paul Scholes på direkte tv afsløre, at stemningen i United-omklædningsrummet er 'en katastrofe'.

Og ikke nok med det - Scholes afslørede også, at han havde informationen fra Manchester United-spilleren Jesse Lingard. Og kort efter blev en overrasket manager Ralf Rangnick konfronteret med Lingards udtalelse.

Og Scholes, der har over 700 kampe i den røde trøje, kan nu godt se, at han dummede sig gevaldigt.

»Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det! Helt ærligt, nogengange kommer ordene bare ud af min mund,« siger United-legenden til talkSPORT.

Og han fortæller også, at han har undskyldt over for Jesse Lingard.

»Jeg har snakket med ham, og det er nok bedst, at jeg ikke fortæller, hvad han sagde.«