Den svenske fodboldstjerne Nilla Fischer fik opfyldt en drøm, da hun blev kåret til årets spiller for første gang i sin lange karriere.

Men bare 10 dage senere blev drømmen forvandlet til lidt af et uheldigt mareridt for den 34-årige profil.

Ved den fornemme svenske fodboldgalla modtog den stolte og rørte Fischer, som til daglig huserer i tyske Wolfsburg, beviset på sin kåring, den smukke Diamantbold, som er en kunstfærdig glasvase.

Nu fortæller Fischer, at det siden er gået helt galt - for vasen. Den er smadret i 'tusind stykker' af hendes klodsede mor, som væltede vasen ned fra et sofabord.

Nilla Fischer med sit trofæ og Victor Nilsson Lindelöf ved den store svenske fodboldgalla.

Vasen blev efter gallafesten i Stockholm sendt til Nilla Fischers forældre i Skåne. Hendes mor modtog pakken, og pakkede den lidt nølende op, og så indfandt ‘katastrofen’.



»Hun undrede sig over, om hun skulle pakke pakken ud, og det gjorde hun selvfølgelig. Det tog fem minutter fra hun havde pakket den ud, til den var smadret,« fortæller Nilla Fischer til Sydsvenskan.

»Jeg troede først, at hun lavede sjov, men så ringede jeg til hende, og hun var meget, meget, ja, hvad skal man sige...« fortsætter Fischer.

Heldigvis for Fischer - og ikke mindst hendes mor - vil det svenske fodboldforbund nu sørge for, at hun får en ny vase.