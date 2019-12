Lasse Schöne og Genoa har haft en halvsæson til glemmebogen med en sidsteplads i Serie A.

Den italienske journalist Nicoló Shira fra La Gazzeta dello Sport har ifølge hollandske Telegraaf fortalt, at Lasse Schönes navn står på en liste over spillere, som Genoa skal af med til vinter for at gøre plads til nye forstærkninger.

Heldigvis er danskerens navn dog alt andet end glemt i sin tidligere klub Ajax, hvor han er gået viralt.

Fans har nemlig startet et hashtag i danskerens navn #LASSECOMEHOME, der trender massivt på det sociale medie.

You better watch out, you better not cry

Better not pout, I am telling you why

Lasse Schöne is coming to town#LASSECOMEHOME pic.twitter.com/Ss1LCYFIeU — Justin (@justinajax_) December 25, 2019

Formålet med det hele er tydeligt. De vil have Lasse Schöne hjem til Ajax.

Lasse Schöne har stort set fået fuld spilletid for Genoa i samtlige kampe, hvor han dog i den seneste kamp sad på bænken i 4-0 nederlaget til Inter.

33-årige Lasse Schöne blev hentet til italien i sommer fra Ajax.

Lasse Schöne er den udenlandske spiller i Ajax historie med flest kampe. Han har optrådt 287 gange i trøjen med 64 mål til følge og er i sin periode i klubben fra 2012-2019 blevet en af Ajax-fansenes helt store darlings.