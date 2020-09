Efternavnet afslører alt. For ja, den er god nok.

Når Donny van de Beek om lidt begynder sin nye karriere i Manchester United får den hollandske fodboldspiller selskab af sin kæreste, der alene på grund af de otte sidste bogstaver i sit navn vækker minder om store fodboldbedrifter.

Hun hedder Estelle Bergkamp.

Hun er datter af den tidligere hollandske fodboldspiller Dennis Bergkamp, der tilbragte størstedelen af sin karriere i netop England. Fra 1995-2006 kunne han kalde sig Arsenal-spiller og vandt her bunkevis af pokaler.

Lidt simpel hovedregning siger da også, at 24-årige Estelle Bergkamp såmænd er født og opvokset i London, hvor hun boede i de første mange år at sit liv.

Nu vender hun altså tilbage til England med Donny van de Beek, der er sommerens store indkøb i Manchester United. Han har i de seneste år imponeret hos Ajax Amsterdam.

Og Estelle Bergkamp er mere end klar til at være med til de nye udfordringer.

'Min elskede. Jeg er så stolt af dig. Af alt, hvad du hidtil har opnået og det, der skal komme. Jeg vil altid være ved din side og altid støtte dig, så du kan gøre dit bedste. Jeg kan ikke vente med at rejse tilbage til England sammen med dig og udleve vores drøm,' skriver hun eksempelvis på Instagram, efter at det store klubskifte for kæresten faldt på plads.

Vis dette opslag på Instagram My love, I am so proud of you. For everything you have achieved until now and for all that is to come. I will always be by your side and will always support you for you to succeed at your best. Can’t wait to go back to England with you and live our dream! All my love Et opslag delt af Estelle Bergkamp (@estellebergkamp) den 2. Sep, 2020 kl. 12.22 PDT

Der er dog en ekstra krølle på det unge pars forhold.

For Dennis Bergkamp var faktisk træner for Donny van de Beek i de helt unge år i Ajax Amsterdam. Og den hollandske fodboldkæmpe har siden også rådgivet sin svigersøn om de fremtidige udfordringer i Premier League.

»Min svigerfar spillede måske nok for en anden klub, men han er en legende i England og ved, hvordan det fungerer i Premier League. Han understreger, at det er sjovt, men også hårdt. Jeg vil forberede mig optimalt til det,« har Donny van de Beek fortalt til De Telegraaf.

Han kostede Manchester United knap 300 millioner kroner.