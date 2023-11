Manchester Uniteds cheftræner raser mod en af klubbens helt store stjerner forud for vigtigt Premier League-opgør.

United-profilen Marcus Rashford holdte nemlig en fødselsdagsfest i forlængelse af nederlaget til Manchester City i sidste weekend. som var uacceptabelt. Det fastslår United-manager Erik ten Hag forud for lørdagens udekamp mod Fulham.

»Jeg har talt med ham om det. Det er uacceptabelt. Han har undskyldt, og det er det. Resten er et internt anliggende,« siger Erik ten Hag på et pressemøde ifølge AFP.

Skideballen til United-stjernen kommer i en periode, hvor den engelske storklub er endt i en spille- og resultatmæssig krise.

Foto: Molly Darlington/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Molly Darlington/Reuters/Ritzau Scanpix

Hele to nederlag på 0-3 i træk er det blevet til for Manchester United på deres ellers så legendariske hjemmebane Old Trafford.

Det første af de to sviende nederlag kom i Manchester-derbyet i sidste weekend, hvor rivalerne fra City splittede United ad på eget græs.

Og det var efter det her nederlag, at Marcus Rashford fik festet løs til sin 26 års fødselsdag.

Erik ten Hag meldte ikke noget ud på pressemødet om, hvorvidt han har tænkt sig at benytte Marcus Rashford eller ej til opgøret mod Fulham, men kom med denne opfølgning på kritikken:

»At han laver en fejl er ikke ensbetydende med, at han ikke passer ind. Jeg ser ham hver dag til træning, og jeg ved, hvad han laver. Også udenfor banen - hvordan han lever.«

»Jeg er sikker på, at han gør alt for at hjælpe holdet til at præstere og hjælpe os med at vinde,« siger den hollandske træner.

Manchester United har haft den værste sæsonstart i 60 år med otte nederlag i sæsonens første 15 kampe på tværs af alle turneringe og bedre blev det bestemt ikke, da United blev ydmyget på Old Trafford igen onsdag aften, da Newcastle skilte dem ad og sendte United ud af Carabao-cuppen.

Nu venter der Manchester United et uhyre vigtigt opgør, som 'de røde djævle' er tvunget til at vinde, hvis ikke sædet skal begynde at brænde under Erik ten Hag.

I United-truppen til kampen er de danske stjerner Rasmus Højlund og Christian Eriksen.