Marcus Rashford scorede to gange, da Manchester United slog José Mourinhos Tottenham-hold med 2-1.

Manchester United har det seneste år givet José Mourinho nogle knapt så mindeværdige oplevelser.

For et år siden blev portugiseren fyret som manager i den engelske storklub, og onsdag måtte Mourinho se sig besejret på banen af United i sit første nederlag som Tottenham-manager.

På Old Trafford vandt United godt hjulpet af en sprudlende Marcus Rashford med 2-1 over Tottenham.

Rashford bragte allerede efter fem minutter værterne i front med 1-0 på et godt skud fra venstrekanten.

Selv om skuddet var lumsk og slog ned i græsset lige foran Tottenham-målmand Paulo Gazzaniga, så burde den argentinske keeper være kommet i vejen.

Gæsterne havde ikke meget at byde ind med. Alligevel lykkedes det med en soloaktion fra Dele Alli at få udlignet til 1-1 umiddelbart før pausen, da han snød to forsvarere og dygtigt sparkede bolden i mål.

Rashford lynede igen i begyndelsen af anden halvleg, da han med sin fart fremtvang et straffespark. Lidt klodset ramte Moussa Sissoko United-spillerens fod, og så kunne Rashford selv gøre det til 2-1 fra pletten.

I et forsøg på at få vendt tingene sendt Mourinho danske Christian Eriksen ind fra bænken i stedet for Lucas Moura efter godt en times spil.

Selv om Eriksen flere gange gav prøver på sit gode overblik, så var det ikke mange muligheder, gæsterne spillede sig frem til.

Dele Alli havde et udmærket skudforsøg i overtiden, men David De Gea i United-målet greb sikkert ind.

Tottenham fyrede for to uger siden Mauricio Pochettino og ansatte José Mourinho, der havde gået ledig i næsten et år, efter han i december 2018 blev fyret i United.

Under portugiserens ledelse lagde Tottenham ud med at slå West Ham og Bournemouth i Premier League og græske Olympiakos i Champions League. Nederlaget onsdag var derfor Mourinhos første pointtab i Tottenham.

Med sejren rykker United forbi Tottenham i tabellen, hvor United på sjettepladsen har 21 point. Tottenham har 20 point på Premier Leagues ottendeplads.

Leicester med Kasper Schmeichel i målet slog Watford med 2-0 på et straffesparksmål af Jamie Vardy og James Maddisons mål i overtiden. Leicester er nummer to i ligaen med 35 point.

Chelsea kom også tilbage på sejrskurs efter to nederlag i træk, da Aston Villa blev nedlagt med 2-1.

Andreas Christensen fik fuld spilletid i sejren, hvor Tammy Abraham og Mason Mount stod for scoringerne. Chelsea indtager fjerdepladsen med 29 point.

I bunden var Pierre-Emile Højbjerg med til at hive Southampton over nedrykningsstregen med en 2-1-sejr på eget græs over Norwich, der havde Teemu Pukki som målscorer.

/ritzau/