Manchester United er tæt på at hente en af de største talenter i verden.

Der er tale om den argentinske fyr Thiago Almada, der i hjemlandet bliver betegnet som den nye... Lionel Messi. Selvfølgelig.

Hans styrker ligger i farten, driblingerne og det gode blik for spillet, forlyder det.

Ifølge mediet Fijaes.net er Manchester Uniteds manager, Ole Gunnar Solkskjær, meget opsat på at få skrevet under med det nye vidunder fra Argentina, som tidligere også er blevet beskrevet som en spiller, Manchester City og Pep Guardiola har et godt øje til.

Almada sammenlignes med Messi. Foto: CLAUDIO REYES Vis mere Almada sammenlignes med Messi. Foto: CLAUDIO REYES

Sidste år blev City sat i forbindelse med en transfer til en værdi af 20 milloner pund for Almada, der så skulle lejes ud til Girona i Spanien, indtil arbejdstilladelsen i England var kommet på plads. Men handlen blev ikke til noget, og nu prøver United at overhale rivalerne indenom.

I den sammenhæng er det vigtigt at få med, at Almada har en frikøbsklausul denne sommer på 22 millioner euro, cirka 150 millioner kroner, og netop den detalje gør, at de store klubber flokkes om ham.

Således skulle Atletico Madrid og Arsenal ifølge Fichajes også være særdeles interesserede i Almada, der i denne sæson har fået sit gennembrud for Velez Sarsfield med 25 optrædener.

Spørgsmålet er så, om han kan leve op til sammenligningen med verdens bedste spiller, eller han som så mange andre ikke er i nærheden af at kunne ramme det magiske niveau.