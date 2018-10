Den tidligere Manchester United-stjerne Andy Cole har de seneste år ikke haft det nemt.

Det fortæller han i et stort interview i det britiske nyhedsmedie The Guardian.

Årsagen til hans mentale nedtur skyldes efterveerne fra den nyretransplantation, han gennemgik sidste år, og som reducerede hans nyrekapacitet til blot syv procent.

»Jeg slås både med mine følelser og med min fysik,« siger Andy Cole, der ifølge artiklen på et tidspunkt overvejede at tage sit eget liv.

Dwight Yorke og Andy Cole i deres storhedstid i Manchester United i slut-90'erne. Foto: REUTERS

Cole fortæller i interviewet til The Guardian, at han efter sin transplantation fik en depression, blandt andet fordi det er svært at forstå det traume, man fortsat står over for. Depressionen gav ham også selvmordstanker.

45-årige Coles flotte karriere peakede i årene i Manchester United fra 1995-2001.

Her scorede han lige under 100 mål og vandt blandt andet fem engelske mesterskaber, to FA Cup-titler og spillede en hovedrolle i Champions League-triumfen i 1999, hvor han sæsonen igennem udgjorde en giftig angrebsduo med Dwight Yorke.

Andy Cole fortalte sidste år for første gang om sygdommen, som ramte ham i sommeren 2015, og som har været svær for ham at leve med og acceptere.

Andy Cole under et tv-interview sidste år.

»Al den vægt væskeophobningen får mig til at tage på, skaber kaos i mit hoved. Jeg har ikke lyst til at se mig selv i spejlet længere, fordi jeg ikke længere er den samme,« sagde Andy Cole i et interview med Mirror.

»Jeg har ikke samme selvtillid længere, men altså … jeg kan ikke gøre noget ved det.«

Cole fortalte sidste år, at han valgte at stå frem ikke mindst fordi vægtforøgelsen blev kommenteret og latterliggjort på de sociale medier.

»Det sværeste har været at tage al den vægt på. Da jeg trak mig tilbage, lovede jeg mine børn, at jeg aldrig ville tage på, fordi det er hvad fodboldspillere ofte gør: De spiser og drikker,« sagde Andy Cole til BBC.