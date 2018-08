Manchester Uniteds Anthony Martial ser ud til at være ganske upopulær hos manager José Mourinho.

Den 22-årige kantspiller forlod for lidt over en uge siden holdets træningslejr i USA for at tage hjem til sin højgravide kone, der var ved at føde.

Det har hun gjort for en del dage siden, men Martial vendte aldrig tilbage til træningslejren, ligesom han heller ikke har været til træning på klubbens træningsanlæg i England.

José Mourinho har tidligere udtrykt sin utilfredshed over Martial og holdkammeraten Antonio Valencia for ikke at være kommet med eller tilbage til træningslejren i USA.

Natten til onsdag dansk tid spillede Manchester United så sin sidste træningskamp i det amerikanske, hvor man slog Real Madrid, og efter kampen har Mourinho endnu engang udtrykt sin utilfredshed, skriver Manchester Evening News.

Mediet skriver, at Martial kan se frem til en større bøde, der svarer til to ugers løn. Ifølge The Sun er det et beløb på omkring 180.000 pund, svarende til 1,5 millioner kroner.

Flere medier spekulerer nu i den franske spillers United-fremtid, og Mourinho blev også selv spurgt til det efter sejren over Real Madrid. Det ønskede han ikke at tale om.

»Anthony Martial? Det er bedre, at Karen (Manchester Uniteds pressechef Karen Shotbolt, red.) svarer på det, hvis hun vil svare på det,« sagde Mourinho, men pressechefen heller ikke havde lyst til at kommentere på det, skriver Manchester Evening News.