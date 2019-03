Han er nok bedst kendt, som en kreatør af guds nåde på en fodboldbane.

Men Juan Mata har længt mere på hjerte, end hvad hans fødder fortæller, når han tørner ud for Manchester United.

Han har holdninger til fodbolden, som rækker udover det, der sker inde på banen.

På samme tid mener han, at fodbolden er netop det, der bør være i fokus.

»Da jeg var barn, tænkte vi på, hvad der skete på banen - målene, indlæggene, kontrollen. Jeg elskede at snakke om, hvad der skete på banen,« siger han til BBC Radio 5 og tilføjer:

»Mange børn fokuserer på støvlerne, trøjerne og det er normalt. Det er forståeligt på grund af den måde, alting bliver vist på. Men hvis vi fortsætter ned ad den sti i for mange år, tror jeg, at fodbolden vil miste sin essens, og det er ikke godt for nogen. Så snart essensen er tabt, bliver trøjerne, støvlerne, ja, alting meningsløst. Fodbold vil være fodbold, som vi kender det.«

Juan Mata slår fast, at han ikke vil generalisere alle fodboldspillere over én kam.

»Men jeg har den her fornemmelse, at der er en materalistisk måde at vise tingene på; en måde, der får os til at glemme essensen af fodbolden, den rene mening med sport,« siger han.

Juan Mata desuden i interviewet om sin kærlighed til poesi og og projektet Common Goals, som er et velgørende arrangement, han deltager i.

Spanske Mata har spillet i Manchester United siden 2014.

Han er efterhånden blevet 30 år.

I denne sæson har han spillet 18 Premier League-kampe for United, som ligger nummer fem.