Søndag aften mødtes Leicester City og Manchester United i et direkte opgør om en placering i Premier Leagues top-4 og kvalifikation til næste sæsons udgave af Champions League.

Men det endte i en stor nedtur for Leicester og den danske målmand Kasper Schmeichel, der kom bagud i midten af anden halvleg efter et straffespark.

I forbindelse med straffesparket forsøgte den danske landsholdsmålmand at køre et psykologisk spil over for Manchester Uniteds portugisiske straffesparksskytte Bruno Fernandes. Noget, som portugiseren dog ikke lod sig gå på af.

»Jeg elsker presset, og jeg elsker, når målmanden lader bolden ligge tæt på sig for at øge presset. Så ved jeg, han er bange,« siger Bruno Fernandes til Uniteds hjemmeside om straffesparkssituationen.

Bruno Fernandes sparker til højre, og Kasper Schmeichel hopper til venstre. Foto: CARL RECINE Vis mere Bruno Fernandes sparker til højre, og Kasper Schmeichel hopper til venstre. Foto: CARL RECINE

For mens straffesparket blev tjekket igennem på VAR, så lod landsholdsmålmanden ganske rigtigt bolden ligge en meters penge fra målstregen, hvorfor Bruno Fernandes selv måtte gå over til Schmeichel og hente bolden med tilbage til straffesparkspletten.

Men Schmeichels forsøg på at få det psykologiske overtag inden straffespark havde i stedet stik modsatte virkning, fortæller den portugisiske stjerne til hjemmesiden.

»Han gav mig den lille smule selvtillid, som jeg har behov for. Selvfølgelig prøver de (målmændene, red.) med de her 'mindgames', men for mig er det bedre, når de gør det,« siger Fernandes.

Og det lykkedes da heller ikke for Kasper Schmeichel at redde straffesparket. I slutningen af kampen endte danskeren dog i den helt store nedtur, da han forsøgte at drible uden om Uniteds Jesse Lingard.

Schmeichel dummer sig og overlader bolden til Jesse Lingard, der kan gøre det til 2-0 med sit første sæsonmål for Manchester United. Foto: Oli Scarff/NMC/Pool Vis mere Schmeichel dummer sig og overlader bolden til Jesse Lingard, der kan gøre det til 2-0 med sit første sæsonmål for Manchester United. Foto: Oli Scarff/NMC/Pool

Driblingen slog dog fejl, og i stedet kunne Lingard stjæle bolden og sparke sin første sæson-scoring ind i et tomt mål til slutresultatet 2-0.

Du kan se både straffesparkssituationen og Kasper Schmeichels store fejl øverst i artiklen.