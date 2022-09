Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Manchester United spillede torsdag kamp i Europa League mod Sheriff Tiraspol.

Men det var ikke kun selve opgøret, der stjal opmærksomheden.

Under kampen var der nemlig flere højdepunkter, og et af dem var scenerne, der udspillede sig, efter United var kommet foran med 1-0 på et mål af Jadon Sancho.

I sin fejring af målet trak den 22-årige United-spiller en af sine skinnebensbeskyttere op med et billede af sig selv på og pegede på den.

Skinnebensbeskytteren var en gave fra en ung fan.

Sancho havde fået benbeskytteren få dage tidligere af den unge fan som håbede, at den 22-årige fodboldstjerne ville bære benbeskytterne under kampen.

Derfor var fejringen af målet til 1-0 dedikeret til den unge United-fan.

Jadon Sancho har efter kampen postet opslag på sin Twitter, hvor han igen viser billedet af sin hyldest til den unge fan ved navn Jacob. Og det har fået flere til at hylde fodboldspillerens opslag på de sociale medier.

'Legende, ægte klasse!,' skriver en.

'Du holdt dit løfte, hvilken legende,' skriver en anden.

Manchester United vandt kampen, hvor Christian Eriksen spillede en rolle i Jadon Sanchos scoring, og senere kunne Christiano Ronaldo lukke kampen med sin scoring på straffespark til slutresultatet på 2-0.