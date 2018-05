Det sendte rystelser gennem fodbldverdenen, da det kom frem, at Manchester United-ikonet Sir Alex Ferguson lørdag var blevet indlagt og opereret for en hjerneblødning.

Hans tilstand bliver beskrevet som 'kritisk', men operationen er gået godt, lyder medlingerne.

I dag mødte United-spillerne ind til træning for første gang, siden nyheden kom frem. For Phil Jones, som er en af de sidste spiller i United-trupppen, som også spillede under den mangeårige manager, er det nogle svære dage at komme igennem.

»Jeg er nedslået, helt og aldeles nedslået. Han er en stor legende i min optik. Det var ham, der hentede mig til klubben og gav mig muligheden for at spille i en af de største klubber i verden,« lyder det til Daily Mail fra forsvarsspilleren, som kom til United i 2011 fra Blackburn som bare 19-årig.

»Han tog mig under sine vinger som en far, og det er chokerende og trist, men jeg kender hans karakter. Jeg ved, at han kan kæmpe. Forhåbentligt kommer han sig,« siger den engelske landsholdsspiller ydermere.

76-årige Sir Alex Ferguson, der stod i spidsen for Manchester United igennem 27 år, blev lørdag morgen hastet fra sit hjem i Cheshire til hospitalet i Macclesfield. Her blev han senere opereret for den hjerneblødning, der havde bragt ham i 'en alvorlig tilstand'.

Ifølger læger er udviklingen de næste par dage yderst vigtige i forhold til hvor ramt, han er blevet af hjerneblødningen, skriver Daily Mail.

Fra midten af 80’erne og frem til 2013 førte Sir Alex Ferguson Manchester United frem til 13 engelske mesterskaber, fem FA Cup-titler og to triumfer i Champions League.

Siden nyheden kom frem, er det strømmet ind med god bedring-hilsner til den legendariske manager fra store fodbold-personligheder og klubber. Læs om det her.