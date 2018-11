Hård og brutal. Sådan karakteriserer den engelske fodboldlegende Gary Neville sin danske holdkammerat i Manchester United-tiden, Peter Schmeichel.

»Da jeg først kom ind på holdet som 18-19-årig, var Peter Schmeichel, som jeg har sagt før, ret ofte brutal over for mig. Nu, når vi taler sammen, griner vi ad det,« siger Gary Neville, som spillede 602 kampe for United.

Englænderen kom ind på det altdominerende Manchester United-hold i 1992-1993 som teenager i en periode, hvor det danske målmandsikon var en af de helt store chefer på banen for det succesfulde mandskab.

Her fik han kærligheden at føle fra alfahan-målmanden, som gav de unge spiller en hårdhændet verbal behandling. Det fortæller han, ifølge Daily Mail, til podcasten 'Quickly Kevin, Will He Score?'

Peter Schmeichel brokker sig over sine medspillere i Uniteds opgør mod Brøndby IF. Foto: LARS MØLLER Vis mere Peter Schmeichel brokker sig over sine medspillere i Uniteds opgør mod Brøndby IF. Foto: LARS MØLLER Gary Neville er i dag ekspert på tv. Foto: GLYN KIRK Vis mere Gary Neville er i dag ekspert på tv. Foto: GLYN KIRK

»Han brød sig ikke ret meget om mig som spiller. Peter Schmeichel var målmanden, og så havde vi en fast forsvarskæde med Bruce, Pallister, Parker og Irwin, som var legendarisk,« lyder det fra Neville, som fortæller videre:

»Paul Parker blev skadet, og så fik jeg chancen på højreback, og selvfølgelig laver man nogle fejl som ung spiller - man er jo ikke perfekt - og så svinede han mig til hver dag til træning på grund af mine indlæg og min måde at forsvare på. Han var virkelig hård og ond ved mig.«

Gary Neville bærer på ingen måder nag. Han mener, at den hårde fodboldskole, som Schmeichel blandt nandet var garant for, var en vigtig læring for den unge back, som endte med at vinde otte mesterskaber og to Champions League-titler med De Røde Djævle.

»Det gik mig på, hvis jeg skal være ærlig. men det skal man kunne klare, for det er en del af det. Tænk, hvis det er på banen, det sker, at du bryder sammen, fordi modstanderens fans pifter ad dig,« siger Gary Neville, som idag er fodboldekspert på Sky Sports.