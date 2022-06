Lyt til artiklen

Presset på Manchester Uniteds stjerne er gigantisk efter endnu en skuffende sæson.

Måske var det netop presset – fra fans, medier og de ambitiøse stjerner selv – der fik profilen Bruno Fernandes til tilsyneladende at miste besindelsen over for to af sine holdkammerater før en træning. Eller også var det bar gas?

Optrinet, som har vakt stor opsigt blandt Manchester United-fans, kan i hvert fald ses i et videoklip, der er dukket op på de sociale medier.

»I her for at spille fodbold, ikke for at filme det. Lad vær at være sådan nogle spillere,« kan man høre Bruno Fernandes råbe – på portugisisk – efter de brasilianske United-spillere Fred og Alex Telles, som er ved at blive filmet på parkeringspladsen foran storklubbens klubhus, Carrington – men han stopper ikke der:

Had never seen this clip of Bruno Fernandes shouting at Fred and Alex Telles pic.twitter.com/TAsL0ZRBXk — Sean Gillen (@SeanGillen9) June 22, 2022

»I kan filme min pik!« tilføjer den portugisiske stjerne, inden han smutter ind i klubhuset og smækker døren i efter sig.

Klippet stammer fra en dokumentarvideo, hvor et tv-hold følger Alex Telles på arbejde i Manchester United for en dag.

De to brasilianere virker forbløffede over Bruno Fernandes' reaktion, og svarer, at han skal 'tage en slapper'.

Iføgle Daily Mail og andre engelske medier skulle der højst sandsynligt være tale om drilleri mellem holdkammeraterne.

Foto: KACPER PEMPEL Vis mere Foto: KACPER PEMPEL

Der er dog fans, der alligevel mener, at Fernandes har en pointe i, at flere af Manchester Uniteds stjerner virker til at have fokus mange andre steder end på fodbolden. Særligt i sidste sæson, hvor De Røde Djævle sluttede på en elendig og skuffende

Og det må da være noget, man sagtens kan blive godt gammeldags knotten over, hvis man, som Bruno Fernandes, har store ambitioner og uge efter uge er en af sit holds bedste og bærende profiler.