»Han bliver fyret i morgen.«

Det skulle Phil Jones efter sigende have sagt på kamera ifølge en professionel mundaflæser og Daily Mail.

Hændelsen vil formentlig skabe mere spænding på Old Trafford, efter at deres dårlige start på sæsonen fortsatte i søndags med et 2-0-nederlag til West Ham.

Ole Gunnar Solskjær har kun vundet to ud af Manchester Uniteds sidste 11 kampe.

Ole Gunnar Solskjær er formentlig under pres efter et nyt nederlag. Foto: Jason Cairnduff Vis mere Ole Gunnar Solskjær er formentlig under pres efter et nyt nederlag. Foto: Jason Cairnduff

Optagelser fanget på Sky Sports har efterladt folk overbeviste om, at Phil Jones fik lov at føle vreden fra næstformand Ed Woodward, da han fik at vide, at han skulle tie stille.

Daily Mail skulle have kontaktet en professionel mundaflæser, som bekræfter, at Phil Jones siger 'sacked in the morning', oversat til 'han bliver fyret i morgen'. Som skulle være henvist til Ole Gunnar Solskjærs fremtid i klubben.

Efterfølgende skulle næstformand Ed Woodward have vendt sig om og sagt til Phil Jones: 'We are on camera, stop', oversat til 'Vi er på kamera, stop'. (SE KLIPPET LÆNGERE NEDE)

Phil Jones er røget ud i kulden, efter Ole Gunnar Solskjær er kommet til som manager. Dermed er han højst sandsynligt ikke tilfreds med den norske manager. I denne sæson er det blevet til en enkelt kamp i Europa Laegue som de eneste minutter for englænderen.

Phil Jones: “sacked in the morning”



Ed Woodward: “we’re on camera stop” pic.twitter.com/a2dFZLQM1t — (@LFCJxmes) September 22, 2019

West Ham-duoen Andriy Yarmolenko og Aaron Cresswell scorede for West Ham i kampen mod Manchester United, og det fik spændingerne til at gå højt på Old Trafford.

Ole Gunnar Solskjær nægtede efter kampen at kritisere sine spillere, selvom de blev kritiseret meget af Roy Keane og Jose Mourinho i det efterfølgende studie på Sky Sports:

»Spillerne gør, hvad jeg beder dem om. Der er vigtige øjeblikke i kampe, der kan tippe. Der bliver måske truffet en dårlig beslutning omkring en aflevering i venstre eller højre side eller på midten, men holdningen og ønsket til at vinde er der.«

Manchester United er nummer otte i Premier League efter seks kampe og har 10 point op til Liverpool på førstepladsen.