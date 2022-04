Den franske fodboldstjerne Anthony Martial er ikke længere en gift mand.

Det fremgår af hans nu kommende ekskones Instagram-konto. Her fortæller Melanie Da Cruz, at parret er gået hver til sit. Det sker efter et turbulent ægteskab, hvor parret blandt andet er blevet forældre til sønnen Swan, men det er ikke sket uden problemer.

For undervejs i graviditeten kom det frem, at Martial havde været sin kone utro. På trods af det fortsatte forholdet. Lige indtil i sidste uge.

'Jeg taler normalt ikke om mit privatliv, men for alles glæde og fremtid er jeg nødt til det i dag. Der findes ikke nemme brud, men det kan ske med stor respekt og ydmyghed for min del.'

'At give op er ikke en del af min karakter, men det er her, at vores veje skilles. Næsten tre år efter vi sagde det ja, jeg troede var for livet, var kærligheden ikke nok. Det er umuligt for mig at sige med ord, hvad jeg føler, for min smerte kan ikke beskrives,' lyder det i opslaget fra Melanie Cruz, der ikke går i detaljer med den præcise årsag til bruddet.

Mens hun stadig fremgår af Martials Instagram, har Cruz slettet alle spor af Martial på sine sociale medier. Her findes ingen billeder af United-stjernen. De to mødte hinanden, mens Martial stadig var sammen med moren til sin datter, Samantha.

26-årige Martial er i øjeblikket udlejet fra Manchester United til Sevilla.