Det har været en usædvanlig hård sæson for norske Ole Gunnar Solskjær på Manchester Uniteds trænerbænk.

Resultaterne har været forfærdelige, og der har i medierne længe været spekuleret i et managerskifte - til en mere hårdkogt type.

Men spørger man United-spillerne, så har den ofte smilende nordmand også en særdeles bister side.

»Mange i pressen ser fortsat på ham som et 'babyansigt'. Men som jeg tidligere har sagt: Da han kom til klubben, var det som om, at det var Sir Alex Ferguson, der kom ind ad døren,« fortæller Ashley Young til Sky Sports.

Foto: JASON CAIRNDUFF

»I omklædningsrummet kan han sige fra. Det, synes jeg, er på sin vej, når tingene ikke går godt. Du har brug for at få det fortalt. Han har både en fin og en frygtelig side - det er noget, man er nødt til at have, tror jeg.«

46-årige Ole Gunnar Solskjær, der spillede i Manchester United i 11 år, overtog roret på Old Trafford, da José Mourinho i december 2018 blev fyret.

Og indledningsvist gik det så forrygende, at klubben belønnede nordmanden med en fast kontrakt. Men nærmest sekundet efter, at han satte sin underskrift på kontrakten, begyndte resultaterne at udeblive.

