Manchester United vandt 2-1 hjemme over Aston Villa og er oppe på en delt førsteplads med Liverpool.

Ole Gunnar Solskjær sagde i juledagene, at nordmanden endnu ikke vil snakke om Manchester Uniteds mulighed for at vinde det engelske mesterskab.

Men United-manageren kommer nok snart til at få spørgsmålet igen, da holdet fredag aften vandt 2-1 hjemme over Aston Villa i Premier League.

Med den smalle sejr placerer United sig på andenpladsen i ligaen med 33 point efter 16 kampe.

Det er samme pointantal som de forsvarende mestre fra Liverpool, der topper tabellen på en bedre målscore end ærkerivalen.

United kom foran 1-0 fem minutter før pausen, da angriberen Anthony Martial headede bolden i nettet tæt foran mål efter et indlæg fra den velspillende back Aaron Wan-Bissaka.

Aston Villa fik udlignet til 1-1 efter 58 minutter ved offensivspilleren Bertrand Traore, som helt umarkeret kunne score ved bageste stolpe.

Stillingskrigen holdt dog ikke længe, da United svarede hurtigt igen.

Blot få minutter senere fik United tilkendt et tyndt straffespark, efter at Paul Pogba faldt til jorden inde i feltet.

Straffesparket blev sikkert omsat til 2-1-føring af midtbanespilleren Bruno Fernandes.

Aston Villa fik en chance i overtiden for at udligne, men United-stopperen Eric Bailly fik blokeret i sidste øjeblik. Og der blev ikke scoret mere i opgøret på Old Trafford.

United er nu ubesejret i holdets ti seneste kampe i Premier League. Ikke siden et nederlag til Arsenal 1. november har United tabt en ligakamp.

Med nederlaget har Aston Villa 26 point efter 15 kampe på en sjetteplads, hvilket fortsat må siges at være en hæderlig placering for Birmingham-mandskabet, der lå og rodede rundt i bunden i sidste sæson.

/ritzau/