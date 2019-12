Det har mildt sagt ikke været Jesse Lingards efterår.

I Premier League er det blevet til 13 kampe uden mål eller assist, mens det er blevet til et enkelt mål i Europa League for den offensive spiller.

Det har betydet, at Lingard ikke blev udtaget til det engelske landshold senest, og i Manchester United har Ole Gunnar Solskjær set sig nødsaget til at bænke englænderen.

»Jeg spillede ikke godt, og han (Ole Gunnar Solskjær) var over mig hele tiden. Han forventede mere af mig. Så jeg følte, at det var bedst at få fortalt det hele og forklare, hvorfor mit hoved ikke var det rette sted,« siger Jesse Lingard i et interview med The Daily Mail.

Jesse Lingard efter at have scoret sit hidtil eneste mål denne sæson. Foto: STRINGER Vis mere Jesse Lingard efter at have scoret sit hidtil eneste mål denne sæson. Foto: STRINGER

Forklaringen på de dårlige præstationer på banen skal ifølge Lingard selv blandt andet findes udenfor banen, hvor han har været nødt til at bære et ansvar, han ikke før har været vant til.

Manchester United-spillerens mor Kirsty har nemlig været syg i en længere periode, hvorfor Lingard har været nødt til at tage sig af sin 14-årige lillebror og 11-årige lillesøster, og især hans lillebror Jasper har haft svært ved at takle moderens sygdom.

»Min mor har kæmpet med nogle ting i flere år, men har aldrig rigtig fået nogen hjælp. Det får hun nu. Det har været svært at gøre mit arbejde ordentlig, når jeg har kunne se mine nærmeste have det hårdt.«

»Jeg har følt, at jeg har skulle bære en masse ting på mine skuldre, og alle har sagt: 'Værsgo Jesse, det her må du lige klare',« siger Jesse Lingard.

Jesse Lingard sammen med Ole Gunnar Solskjær. Foto: Oli SCARFF Vis mere Jesse Lingard sammen med Ole Gunnar Solskjær. Foto: Oli SCARFF

Efter samtalen med Ole Gunnar Solskjær er Lingard kommet nærmere startopstillingen igen, og han startede blandt andet inde i sejrene mod Tottenham og Manchester City.

Nu er målet for Lingard at vende tilbage på det engelske landshold, så han kan komme med til EM i 2020.

Hvis det skal lykkedes, kræver det flere præstationer af den kaliber, der i 17/18-sæsonen gjorde ham en vigtig spiller for Manchester United.

Jesse Lingard og Manchester United skal forsøge at fortsætte deres gode stime af resultater, når de søndag hjemme møder Everton.