Manchester United gik på banen mod Sevilla for at vinde, fastslår Juan Mata efter 0-0-kampen i Andalusien.

Sevilla. Efter 0-0 på udebane mod Sevilla har Manchester United skaffet sig et fornuftigt udgangspunkt inden returkampen i Champions Leagues ottendedelsfinale.

Men det engelske storhold gjorde ikke meget for at lukke munden på de kritikere, der mener at holdet spillet defensivt og beregnende under manager José Mourinho.

- Folk har lov at have deres holdning, og det kan vi ikke gøre noget ved. Vi kan bare forsøge at glæde vores fans ved at gå videre, siger midtbanespilleren Juan Mata i et interview med 3+.

Sevilla havde initiativet i stort set hele kampen, og det lykkedes kun de engelske gæster at sende et skud inden for målrammen.

- Vi vil altid at vinde, og vi ville gerne have mindst ét mål med tilbage til Old Trafford. Det fik vi ikke, og så var det vigtigt ikke at lukke mål ind.

- Det blev en svær kamp som forventet. Sevilla spillede god fodbold og havde bolden meget. De havde tilskuerne i ryggen. Vi forsøgte at forsvare os, og når vi havde bolden, prøvede vi at skabe noget, siger Juan Mata.

Hans holdkammerat Chris Smalling mener, at 0-0-resultatet har sendt Manchester United i favoritrollen før returkampen 13. marts.

- Det tror jeg, det har, siger Smalling ifølge uefa.com.

- Kampen åbnede sig i anden halvleg, men bortset fra de sidste minutter før pausen, hvor David (De Gea, red.) havde et par redninger, kom de ikke til de helt åbne muligheder.

- Vi måtte arbejde hårdt. Men de blev trætte i kampens sidste 20 minutter, hvor vi forsøgte at sætte dem under pres, siger Chris Smalling.

/ritzau/