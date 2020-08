Jesse Lingard husker, da Manchester United senest vandt Europa League, og han ønsker at gøre det igen.

Mens FC København står i sin første europæiske kvartfinale, når klubben på mandag møder Manchester United i Köln i Europa League, så er situationen noget anderledes for englænderne.

Storklubben har flere gange triumferet i europæisk regi, senest med 2-0-finalesejren over hollandske Ajax i netop Europa League i 2017.

Derfor er målet for Manchester United da også at løfte trofæet igen, siger Jesse Lingard, som torsdag var klubbens ene målscorer i 2-1-sejren hjemme over Lask Linz.

- Vi kan ikke vente med at komme derhen (til Köln, red.) og spille den kamp nu. Jeg vil 100 procent vinde trofæet igen, siger han til Manchester Uniteds hjemmeside.

Manchester United havde vundet den første kamp mod Lask Linz i Østrig med hele 5-0 tilbage i marts, inden coronasituationen sørgede for en omfattende nedlukning, som også omfattede de europæiske fodboldarenaer.

Derfor kunne englænderne tillade sig at stille med en del reserver i torsdagens returkamp, men med scoringer af først Jesse Lingard og kort før tid Anthony Martial var det nok til endnu en sejr.

- Det er meget positivt med en sejr, især når man kan tage det med videre til næste kamp. Vi kan tage selvtillid med fra det og også fra, at vi sluttede som nummer tre i Premier League.

- Vi har gjort det godt, og forhåbentlig kan vi nu komme i finalen og vinde den. Det er vores hovedmål nu at vinde det trofæ, siger Jesse Lingard.

Manchester United og FC København er stødt på hinanden tidligere i europæisk sammenhæng.

Tilbage i 2006/07-sæsonen mødtes holdene i Champions League-gruppespillet.

United vandt først 3-0 over FCK på hjemmebane, men senere tog danskerne revanche ved at vinde 1-0 på dansk grund.

Dengang som nu stod Ståle Solbakken i spidsen for FCK, mens Manchester Uniteds nuværende manager, Ole Gunnar Solskjær, for 14 år siden var i gang med sin sidste sæson for United, inden han indstillede karrieren.

De to nordmænd kender hinanden særdeles godt, siger Ole Gunnar Solskjær.

- Han er en god ven. Jeg tog min prolicens uddannelse med ham i København, så jeg ved formentlig, hvad der er at vide om Ståle. Og han ved formentlig, hvad der er at vide om mig.

- Jeg ser frem til det, siger United-manageren til klubbens hjemmeside.

/ritzau/