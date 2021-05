'Det har været fantastisk at opleve fans tilbage på stadion de seneste uger. Men …'

Sådan indleder Manchester United-legenden Rio Ferdinand et Twitter-opslag, hvor han har valgt at dele en trist episode, der udspillede sig søndag eftermiddag.

For i opgøret mellem Wolverhampton og 'De Røde Djævle' påstår den tidligere fodboldstjerne, at han blev udsat for racisme.

Det skriver 42-årige Rio Ferdinand i et opslag på det sociale medie.

42-årige Rio Ferdinand. Foto: GLYN KIRK Vis mere 42-årige Rio Ferdinand. Foto: GLYN KIRK

'Til den Wolves-fan, der lige er blevet smidt ud for at have fremført abelignende lyde direkte mod mig: Du skal udelukkes fra fodbold og opdrages,' står der i opslaget, inden han fortsætter:

'Kom og mød mig, så vil jeg hjælpe dig med at forstå, hvordan det føles at blive udsat udsat for racisme.'

Efterfølgende er den pågældende fan, der angiveligt råbte af den tidligere engelske landsholdsanfører, blevet anholdt West Midlands Police, som lige nu undersøger sagen yderligere, skriver The Independent.

Rio Ferdinand var på stadionet som ekspertkommentator for det engelske medie BT Sport.

The last couple weeks, it’s been unreal to see fans back. However



To the Wolves fan who has just been thrown out for doing a monkey chant at me. You need to be dismissed from football & educated. Come meet me & I will help you understand what it feels like to be racially abused! — Rio Ferdinand (@rioferdy5) May 23, 2021

Den pensionerede fodboldspiller har en stor stjerne hos Manchester United-fans verden over.

Det skyldes, at han nemlig spillede hele 12 sæsoner for den engelske storklub. Hans cv tæller desuden over 500 Premier League-kampe.