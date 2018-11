Den tidligere engelske landsholdspiller og Manchester United-legende Rio Ferdinand har fået et ja på det store spørgsmål fra kæresten Kate Wright.

Den 39-årige eks-fodboldstjerne, der nu gør sig som ekspert på tv, friede til kæresten gennem knap to år på en ferietur til Dubai.

Og ikke nok med det, så havde Ferdinand også sine tre børn med, da han friede til Kate Wright, der tidligere har været med i reality-programmet 'The Only Way Is Essex'.

Det skriver Daily Mail, mens Kate Wright selv har delt en række private billeder fra frieriet på sin Instagram-profil.

Vis dette opslag på Instagram The perfect end to our holiday ... How could the answer not be yes Et opslag delt af Kate Wright (@xkatiewright) den 1. Nov, 2018 kl. 4.30 PDT

'Den perfekte slutning på vores ferie. Hvordan kunne svaret ikke være ja?' skriver Kate Wright, mens Ferdinand har delt samme billeder med teksten: 'Hun sagde ja. Hvordan de her tre børn kunne holde det hemmeligt, finder jeg aldrig ud af.'

Rio Ferdinand og Kate Wright fandt sammen i starten af 2017. Det er knap to år efter, United-legenden oplevede sit livs største tragedie.

Her mistede han sin daværende kone, Rebecca Ellison, der tabte kampen mod brystkræft. Hun fik konstateret sygdommen første gang i 2013 og blev behandlet. I 2015 fik hun endnu engang konstateret kræft, hvor hun døde mindre end 10 uger efter meldingen.

Ferdinand har været meget åben omkring tabet af Rebecca Ellison.

Rio Ferdinand med Rebecca Ellison, der gik bort i 2015. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Rio Ferdinand med Rebecca Ellison, der gik bort i 2015. Foto: PAUL ELLIS

»Fodboldspillere taler ofte om, hvor hårdt det er at misse vigtige kampe på grund af skader, som var det verdens ende. Men tro mig, intet kan sammenlignes med at miste din kone og mor til dine børn til kræft i en alder af 34. Rebecca var en utrolig modig kvinde og en meget privat person, der ikke havde lyst til at have hendes kamp for livet i medierne, mens den foregik. Det var kun en tætknyttet gruppe af familier og venner, der kendte til sygdommen,« skrev Ferdinand i en klumme i The Sun kort efter tabet af Rebecca Ellison.

Der blev i 2017 lavet en dokumentar omkring Rio Ferdinand under titler 'Rio Ferdinand: At være mor og far', hvor han satte ord på livet med sin tre børn, Lorenz, Tate og Tia, efter deres mor gik bort.

Kate Wright har fået et tæt forhold til Ferdinands tre børn, som hun har hjulpet godt igennem den svære periode.

»Mit forhold til Kate har hjulpet ved, at de har en kvinde i huset nu,« har Ferdinand tidligere sagt, skriver Daily Mail.