Paul Pogba er glad i Manchester United. Og han vil vinde trofæer med klubben.

Sådan lød det tidligere på ugen fra hans agent, Mino Raiola, til The Telegraph.

Søndag blev Paul Pogba, der har kæmpet med en skade, skiftet ind, og i studiet hos Sky Sports blev stjernespilleren så diskuteret blandt andet med baggrund i agentens udtalelser. Og Mino Raiolas udmelding køber den tidligere Manchester United-spiller Gary Neville ikke ligefrem.

»Helt optimalt ville jeg gerne se ham blive i klubben de næste to eller tre år. Hvis han gør det, bliver jeg glad, for en flyvende og fit Pogba, der er dedikeret, er en kæmpe gevinst for Manchester United,« sagde Gary Neville ifølge Daily Mail, inden han dog manede til jorden og slog én ting fast.

Gary Neville tror ikke på Raiola. Foto: VALERY HACHE

»Men jeg tror ikke på ét ord, hans agent siger. Jeg tror ikke på et eneste ord, der kommer ud af den mands mund,« sagde Neville, der selv har spillet for den engelske storklub.

Mino Raiola fortalte i interviewet med The Telegraph, at Paul Pogba 'vendte hjem og valgte med hjertet', da han tog til Manchester United. Den franske stjerne er før blevet rygtet væk fra klubben, men den 20. december kom Manchester Uniteds manager, Ole Gunnar Solskjær, med et klart løfte om netop Pogba.

»Han bliver ikke solgt i januar,« fortalte nordmanden om Pogba, der fik en ankelskade tilbage i september, og det er den, der har holdt ham ude indtil nu.

26-årige Paul Pogba skiftede fra Juventus til Manchester United tilbage i august 2016.