Det har ikke ligefrem kørt på skinner for Ole Gunnar Solskjær den sidste tid.

For Manchester United-manageren er sammen med klubben inde i en dårlig stime, men alligevel var der et smil på nordmandens læber under søndagens kamp mod Huddersfield.

Og det bed den tiligere Manchester United-legende Gary Neville mærke i.

»Han smiler til dem (spillerne. red.). Sikkert fordi de var så dårlige,« lød det fra Neville efter kampen. Den tidligere spiller lagde ikke fingrene imellem i sin kritik af holdet, der kun fik 1-1 mod Huddersfield, der hele sæsonen har kæmpet.

»Du ser på dem, og de har ikke kvaliteten. Men jeg vil meget hellere se på dem end dem i røde trøjer, hvis jeg skal være ærlig. I det mindste kan du identificere dig med dem (Huddersfield, red.). Der er intet, jeg kan lide ved det her United-hold. De er bare forfærdelige. Se på dem. De er den mest mismodige gruppe mennesker,« siger Gary Neville til Sky Sports.

Han spår, at der ikke kan være meget, Solskjær er tilfreds med, når han kigger på holdet. Og Gary Neville er ikke den eneste, der har langet ud efter de rød-blusede.

Det samme har Jamie Redknapp, der tidligere har tørnet ud for Liverpool.

»Siden Ferguson smuttede, har de brugt 744 millioner pund (cirka 6,5 milliarder kroner, red.). Det de egentlig har gjort er at købe fodboldens svar på Harlem Globetrotters. De køber spillere uden struktur og strategi. Hvis du ser på, hvad Liverpool og City har gjort på den tid, så har de købt spillere uden ego. Fint nok at sige, at et salg af Pogba er løsningen, men det er det ikke,« siger Jamie Redknapp.

For der er større problemer end det i klubben mener han, og der er brug for en manager, der har styr på markedet, siger Redknapp.

»Det er en stor sæson for ham (Solskjær, red.). Min frygt er, at hvis United fejler, kommer han under stort pres, og måske bliver det nødvendigt at fyre ham. De er kommet ud i noget værre rod. Siden Solskjær blev udpeget, har der været store problemer med spillerne. Og jeg tror, de får store problemer med at købe spillere,« siger Jamie Redknapp.

Selv var Ole Gunnar Solskjær skuffet over søndagens resultat, men han fortalte på pressemødet efter kampen, at der var en grund til, han havde et smil på læben. For sådan er han af natur. En optimist.

»Den bedste måde at gå til en kamp er ved at smile,« sagde Solskjær efter kampen og tilføjede, at smilet dog nok var størst de første 20-25 minutter.