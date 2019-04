»Han er et stort problem for Manchester United«.

Sådan siger den tidligere Manchester United-lengende Roy Keane til Sky Sports om holdets nuværende stjerne, Paul Pogba. Efter søndagens fadæse, hvor Manchester United pinligt tabte 4-0 på udebane mod Everton, var franskmanden ude at lufte sin utilfredshed.

»Den måde vi spillede på, og min egen og holdets præstationer var respektløse,« sagde Paul Pogba til Sky Sports.

»Vi respekterede hverken klubben eller fansene«.

"I wouldn't believe a word he says!"



Roy Keane did NOT hold back when asked for his opinion on Paul Pogba

Men Roy Keane tror ikke på et eneste af den franske stjernes ord.

»Det giver ingen mening, og jeg tror ikke engang, at han selv tror på det, han sagde. Han taler om at være en god medspiller. Men hvis man vil være det, skal man løbe tilbage og forsvare. Han er et talent, men det har vi sagt i lang tid nu,« spørger Roy Keane de andre gæster i Sky Sports-studiet, efter Manchester United tabte 2-0 i Manchester-derbyet mod rivalerne fra City.

»Han taler om kropssprog, men han slår selv op med armene. Han er et stort problem for United,« siger Roy Keane i studiet.

»Man har brug for mere end bare talent. Topspillere gør holdet og deres medspillere bedre. Det gør han ikke, han spiller for sin egen skyld«.

"These are the same players that threw Mourinho under the bus and they'll do exactly the same to Ole."



Roy Keane doesn't hold back when assessing @ManUtd's current state...



Watch the @premierleague clash live on Sky Sports PL now:

Efter en kanon start under cheftræner Ole Gunnar Solskjaer er Manchester United gået i stå med en sølle pointhøst: Tre point i de seneste fire Premier League-kampe. Storholdet har enddda ikke scoret i åbent spil i siden 2. april, da Scott McTominay bankede bolden ind mod Wolverhampton. Roy Keane frygter, at spillerne forsøger at komme af med Ole Gunnar Solskjaer, ligesom de i sin tid gjorde med José Mourinho.

»Det her er spillerne, som smed Mourinho ind under bussen, og de vil gøre præcis det samme med Ole,« siger Roy Keane.

»Der er for mange bluffere i denne klub til at føre Manchester United tilbage til toppen. Det, at klubben forsøger at ende på fjerdepladsen nu, siger alt om, hvordan standarden i United er faldet«.

Hårde ord fra manden, der har spillet 456 kampe og vundet 17 titler i Manchester United-trøjen