Den tidligere Manchester United-stopper Rio Ferdinand forudser, at aftenens kamp mellem De Røde Djævle og Barcelona bliver afgjort i straffesparkskonkurrence.

Når Barcelona og Manchester United tirsdag aften går på banen på Camp Nou, har hjemmeholdet en stor fordel.

De har en 1-0-sejr fra det første opgør på Old Trafford med i bagagen.

Det betyder, at Manchester United skal vinde aftenens kamp, hvis de skal videre i turneringen.

På trods af det dårlige udgangspunkt tror den tidligere Manchester United-forsvarsspiller Rio Ferdinand, at De Røde Djævle kan gøre det umulige.

»Mit hjerte siger, at de kan klare det, men det handler meget om, hvilken Lionel Messi, der dukker op. Så god er han. Han har gjort så meget på det højeste niveau i så lang tid,« siger Ferdinand ifølge football365, og tilføjer:

»Den kunne godt ende 1-0 til Manchester United og derefter gå i straffesparkskonkurrence.«

I det første opgør havde Manchester United store problemer med at skabe chancer, og det skal ændres, hvis de skal besejre Barcelona ifølge Ferdinand.

»De havde et par positive ting, men de er nødt til at score der. De havde ikke et eneste skud på mål i den første kamp,« siger han.

For Manchester United handler det ifølge englænderen om at diktere tempoet i spillet, så Barcelona ikke får lov til det.

»Jeg synes, Barcelona spiller i deres eget tempo. Hvis de (Manchester United, red.) kan ændre tempoet i kampen og sætte dem under pres, får de et par chancer, og forhåbentlig kan de score på dem,« udtaler han.

Aftenens kamp fløjtes i gang klokken 21.00.