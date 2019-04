En historisk redning fra Peter Schmeichel. Og så var der jubel hos holdkammeraterne.

Og hos én bestemt holdkammerat var der helt særlig grund til at juble.

Vi skal tilbage til FA Cup-semifinalen i 1999, hvor Arsenal og Manchester United mødtes i en returkamp efter 0-0 på Old Trafford i første kamp.

Ved 1-1 i kampens tillægstid begik Phil Neville et klodset straffespark på Arsenals Ray Parlour. Det måske værste øjeblik i hans karriere indtil da.

Phil Neville hylder Peter Schmeichel. Foto: CARL RECINE Vis mere Phil Neville hylder Peter Schmeichel. Foto: CARL RECINE

»Jeg troede helt ærligt, at min Manchester United-karriere var slut. Det var i sidste minut, og jeg var træt,« fortæller Phil Neville til Manchester Uniteds hjemmeside i anledning af, at det i år er 20 år siden, Manchester United vandt The Treble (FA Cup, Premier League, Champions League).

Han husker kampen som en, hvor han egentlig havde spillet godt. Men til sidst gik det altså galt for ham.

»Jeg kollapsede vitterligt bare på jorden, fik hevet Ray Parlour med ned og tænkte 'det var det. Det har været en god karriere,'« fortæller Phil Neville. Men heldigvis for ham havde han en sand redningsmand mellem stængerne i form af Peter Schmeichel.

»Peter tog den, og jeg skylder ham alt for det,« siger Phil Neville til Manchester Uniteds hjemmeside om kampen, som Manchester United på baggrund af redningen endte med at vinde.