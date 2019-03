Meget har ændret sig for Ryan Giggs. I dag kan han endda tale med Arsenal-spillere.

Men det var da ikke noget af i 90'erne og 00'erne, hvor Arsenal og Manchester United var bitre rivaler.

De to mandskaber duellerede på det tidspunkt ofte om det engelske mesterskab, og selvfølgelig kunne klubber ikke døje hinanden. Men for Giggs var det også personligt.

I et længere interview med Daily Mail kommer Ryan Giggs blandt andet ind på, at der var enkelte spillere, han bare ikke kunne snuppe. Fire af slagsen for at være helt præcis.

Emmanuel Petit og Ryan Giggs i duel. Arkivfoto. Foto: REBECCA NADEN Vis mere Emmanuel Petit og Ryan Giggs i duel. Arkivfoto. Foto: REBECCA NADEN

»Jeg kunne ikke lide Arsenal. Jeg kunne ikke lide Patrick Vieira, fordi han var svinsk og slap afsted med mord. Jeg kunne ikke lide Emmanuel Petit, fordi han havde langt hår. Jeg kunne ikke lide Dennis Bergkamp. Jeg kunne ikke lide Robert Pires, selvom du kan møde ham i dag, og han er så rar en person,« siger Ryan Giggs til det engelske medie.

Han forklarer videre, at han som person ikke er en type, der har sådan et had til andre personer. Men det var man nødt til at skabe sig.

»Det var ren motivation. Men inderst inde vidste vi det godt. De var en tophold, og den rivalisering betød alt for os. Endnu mere end rivaliseringen med Liverpool på det tidspunkt.«

Ryan Giggs er i dag landstræner for det walisiske herrelandshold. Han nåede at spille 672 kampe for Manchester United og 64 landskampe for Wales i sin karriere.