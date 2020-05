Roy Keane og Peter Schmeichel var ikke de bedste venner på trods af 197 fælleskampe i Manchester United-trøjen.

De to herrer havde hver især et eksplosivt temperament, og det udmøntede sig i et gedigent slagsmål i 1998.

Sådan skriver Roy Keane i sin selvbiografi.

»Jeg havde en slåskamp med Peter, da vi var på en pre-season tur i Asien i 1998, lige efter jeg kom tilbage fra min skade. Jeg tror, at det var i Hong Kong, og der var drinks involveret,« siger den irske midtbanespiller.

For at forstå spændingerne, er det vigtigt at have forhistorien med.

Da legenden Eric Cantona forlod Manchester United, tog Roy Keane over som anfører for klubben.

Men en alvorlig skade sendte midtbanemanden ud af spillet, og så overtog Schmeichel anførertjansen.

Som han så (modvilligt) måtte aflevere tilbage til Keane, da sidsnævnte var sin skade kvit.

Roy Keane (yderst tv.) og Peter Schmeichel (i grønt) fejrer FA-Cup-sejren med Manchester United i 1999. Foto: GERRY PENNY

»Jeg og Nicky Butt (Manchester United-spiller, red.) havde været ude en aften, og vi løb vi ind i Peter ved hotellets reception. Den var cirka to om natten. Vi sagde lidt til hinanden, stak lidt til hinanden. Så gik Nicky og jeg op til hans værelse til noget room service, hvor vi fik en sandwich. Da jeg skulle forlade værelset, ventede Peter på mig ude på gangen,« fortæller Roy Keane.

Ifølge Keanes eget udsagn er det ikke fordi, at de to ikke kunne lide hinanden, men de var bestemt heller ikke bedste venner.

Roy Keane forklarer, at det blandt andet skyldtes, at den danske målmand var lige ivrig nok i forhold til at råbe ad sine holdkammerater på banen.

Og netop denne aften kogte det over, og aggressionerne tog overhånd. Det var Schmeichel, der havde fået nok af Keane.

»Han (Schmeichel, red.) sagde, 'jeg har fået nok af dig. Det er tid til, at vi får styr på det her',« fortæller Keane, hvorefter de to røg i totterne på hinanden i ti minutter, hvor Keane balndt andet nikkede Schmeichel en skalle.

Det resulterede i en smadret hånd dagen derpå for Roy Keane og en finger, der var bøjet den forkerte vej.

Slagsmålet huskede han kun svagt, men heldigvis kunne Nicky Butt genopfriske hans bevidsthed samtidig med, at snakken gik blandt resten af holdet.

Til gengæld husker Keane, at Peter Schmeichel havde solbriller på hele den efterfølgende dag, indtil han skulle svare på spørgsmål ved et pressemøde. Hvor det, ironisk nok, var Keane og Schmeichel, der var udvalgt til at svare på pressens spørgsmål.

Roy Keane (tv.) var berygtet for at være en hård hund på banen. Foto: PAUL BARKER

»Peter tog sine solbriller af. Han havde et blåt øje, og han blev lynhurtigt spurgt ind til det. 'Jeg fik bare en albue til træningen,' svarede han bare,« hvilket lukkede ned for snakken.

Episoden fik dog et efterspil, da spillerne var tilbage i England. Både Schmeichel og Keane fik en skideballe på grund af slagsmålet, og legendetræneren Sir Alex Ferguson kaldte dem for en 'skamplet for klubben'.

Men her tog Peter Schmeichel skylden for håndgemænget, hvilket Keane havde respekt for, fortæller han.

Sæsonen endte til gengæld med at blive legendarisk for Schmeichel, Keane og Manchester United, da klubben vandt både Premier League, FA-Cuppen og Champions League.