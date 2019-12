Manchester United-legenden Paul Scholes har set sit snit til at sende en stikpille i retning af Liverpool.

Anledningen er, at Liverpool sidste weekend vandt VM for klubhold for første gang i klubbens historie.

Men det er ikke noget, der imponerer Paul Scholes.

Det fortæller den tidligere engelske landsholdsspiller til BBC Five Live.

Paul Scholes burde vide, hvad han taler om, for han vandt selv trofæet for Manchester United i 2008.

Og ifølge ham er det altså ikke noget, som Liverpool bør bruge alt for meget tid på at juble over.

»Du vil gerne vinde det, når du er der, men jeg tror ikke, det var noget, vi var desperate efter at vinde,« siger han til BBC Five Live.

»Selv nu, når nogen spørger: 'Hvilke trofæer vandt du i løbet af årene?' – så tror jeg ikke, vi ville nævne VM for klubhold.«

»Det tror jeg virkelig ikke. Jeg joker ikke. Jeg er seriøs!« fortsætter Scholes.

Paul Scholes bliver sågar direkte spurgt, hvad der betyder mest for ham – VM-trofæet eller et trofæ, som han har vundet i den lokale badmintonklub.

Og her tøver han ikke:

»Mit badmintontrofæ!« lyder svaret fra Paul Scholes.