Det kan ende helt galt.

I den seneste uge er både Aston Villas Jack Grealish og Manchester Uniteds Chris Smalling blevet overfaldet af tilskuere, mens de var på banen.

Paul Mitchell, som overfaldt Jack Grealish, fik en 14 dages fængselsstraf for episoden, der fandt sted i en kamp mod ærkerivalerne fra Birmingham. Paul Mitchell kom løbende bag Aston Villa-spilleren og slog Grealish i hovedet. Situationen kan du se i videoen øverst i artiklen.

Den straf burde have været større, mener Manchester United-legenden Rio Ferdinand.

Her bliver Paul Mitchell eskorteret fra banen, efter han slog Grealish i hovedet. Reuters/Carl Recine EDITORIAL USE ONLY. Foto: CARL RECINE Vis mere Her bliver Paul Mitchell eskorteret fra banen, efter han slog Grealish i hovedet. Reuters/Carl Recine EDITORIAL USE ONLY. Foto: CARL RECINE

Det fortæller han til The Daily Telegraph. Han frygter, at der vil opstå en situation, som dengang tennis-spilleren Monica Seles blev stukket af en vildfaren fan i en kvartfinale i Hamborg i 1993. Han efterspørger større kontrol for at undgå fremtidige ubehagelige situationer.

»Der bliver nødt til at være strengere, afskrækkende straffe for at stoppe folk i at begå de her dumme, tankeløse handlinger. Nu oplevede vi weekendens handlinger, men de kunne have endt meget værre. Prøv at tænke på Monica Seles. Det var noget, som ødelagde hendes karriere, og det var skrækkeligt at se,« siger han. Monica Seles spillede ikke professionel tennis i to år efter angrebet. Hun ramte aldrig for alvor sit gamle niveau efter hændelsen.

»... Jeg tvivler ikke på, at det kunne ske (i fodbold, red.). Medmindre der kommer en ordentlig straf, tror jeg ikke, der bliver ændret på noget. Jeg tror, man bliver nødt til at trække point fra klubber. Og straffen for den enkelte, skal være meget større end 14 dage i fængsel,« siger Rio Ferdinand.

Rio Ferdinand fortæller også til avisen, at han mener, at racisme bør straffes hårdere.

Rio Ferdinand frygter, at en fodboldspiller vil blive alvorligt angrebet af en baneløber. Han efterspørger derfor større straffe til både klubber og de personer, der udfører angrebene. Foto: GLYN KIRK Vis mere Rio Ferdinand frygter, at en fodboldspiller vil blive alvorligt angrebet af en baneløber. Han efterspørger derfor større straffe til både klubber og de personer, der udfører angrebene. Foto: GLYN KIRK

Selv blev hans bror, Anton Ferdinand, udsat for racisme af den tidligere Chelsea-spiller John Terry, hvilket Terry fik fire dages karantæne for.

Ferdinand mener, at det er underligt, at flere snakker om at fratrække point, når spillere bliver angrebet, men ikke når det kommer til racisme.

»Da det skete mod Raheem Sterling (Manchester City-spiller, red.), da det var min bror, da det skete mod Pierre Aubameyang (Arsenal-spiller, red.), hørte jeg ikke noget om at få fratrukket point. Så hvad betyder det? Det maler det fuldstændige billede: 'Nå, det er okay at være racist, vi kan bare give dem en bøde og en karantæne på et par kampe,« siger han til avisen. Raheem Sterling blev mødt af racistiske tilråb i en kamp mod Chelsea i december. Her blev flere fans tildelt karantæne.

Rio Ferdinand spillede i store dele af sin karriere i Manchester United, hvor han nød stor respekt, ligesom han var landsholdsspiller for England. Han er siden blevet fodboldekspert.