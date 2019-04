Den 44-årige Manchester United-legende Nicky Butt blev anholdt tirsdag eftermiddag.

Den tidligere midtbanespiller med 12 år i klubben er under mistanke for at have overfaldet sin hustru, Shelley Barlow.

Det skriver Daily Mail.

Politiet i Greater Manchester rykkede tirsdag eftermiddag ud til et hjem i Hale i udkanten af Manchester, hvor Nicky Butt og familien bor.

Her lyder det, at en kvinde var blevet overfaldet, og en 44-årig mand blev taget i politiets varetægt. Kvinden behøvede dog ikke at blive kørt på hospitalet.

Manchester United har ikke kommenteret på historien over for Daily Mail, men ifølge den engelske avis efterlod det tirsdag klubben i lidt af et rod tirsdag eftermiddag.

Flere af de folk, der skal tage sig af en sådan personalesag i Manchester United, var tirsdag i Barcelona, hvor Manchester United tabte 3-0 og sammenlagt 4-0 til den spanske storklub i Champions Leagues kvartfinale. Se højdepunkterne fra returkampen øverst i artiklen.

Nicky Butt er nemlig ikke bare en United-legende - han er også akademichef i Manchester United med ansvaret for klubbens egenproducerede talenter.

Den berømte Class of '92. Fra venstre: Paul Scholes, Phil Neville, Ryan Giggs, Nicky Butt, David Beckham, Gary Neville. Foto: NEIL HALL Vis mere Den berømte Class of '92. Fra venstre: Paul Scholes, Phil Neville, Ryan Giggs, Nicky Butt, David Beckham, Gary Neville. Foto: NEIL HALL

Sådan et var Nicky Butt også, da han kom frem i 90'erne. Han var en del af den legendariske Class of '92 for Manchester United, der også bød på Ryan Giggs, David Beckham, Gary Neville, Phil Neville og Paul Scholes.

Nyheden om Nicky Butt kommer blot dagen efter, at sidstnævnte af de ovenstående Class of '92-kammerater, Paul Scholes, er blevet sigtet for ulovlig betting.

Her lyder det, at Paul Scholes skulle have spillet omkring 140 gange mellem 2015 og 2019, og han skal nu afgive forklaring til det engelsk fodboldforbund, FA.

Sigtelsen er sket, fordi Paul Scholes i den periode har været medejer af klubben Salford City, som han er medejer af sammen med de øvrige fem Class of '92-stjerner.