Langt over 300 kampe i Manchester United-trøjen med fem engelske mesterskaber, et champions League-trofæ samt diverse pokal-triumfer til følge.

Der er nok af grunde til, at den franske venstreback Patrice Evra har legendestatus i Manchester United, som han forlod til fordel for Juventus i sommeren 2014.

Skiftet kom som en overraskelse for de fleste, da det skete få måneder efter, klubben havde annonceret, at de havde forlænget franskmandens kontrakt med yderligere et år.

Alligevel var det de færreste, der indtil nu ved, hvor kaotisk skiftet var.

Patrice Evra har nemlig taget bladet fra munden og fortalt detaljerne bag sit skifte, der rummer på en stor kontrovers med næstformanden i Manchester United, Ed Woodward.

Det fortæller han til Sky Sports.

»Jeg ringede til Ed (Woodward, red.) og bandede i telefonen, jeg truede ham endda. Han fortalte mig, at jeg ikke kunne snakke sådan til klubbens næstformand, og at han ville give mig en bøde,« siger Patrice Evra.

Historien bag kontroversen er, at Evra til et møde med Ed Woodward får fortalt, at Manchester United har en option i franskmandens kontrakt, hvor de kan binde ham yderligere et år til klubben.

Patrice Evra løfter sløret for dramatisk klubskifte. Foto: BORIS HORVAT Vis mere Patrice Evra løfter sløret for dramatisk klubskifte. Foto: BORIS HORVAT

Evra fortæller, at han bliver nødt til at forlade Manchester United pga familiære omstændigheder, og ifølge Evra giver de hånd og Ed Woodward fortæller, at han forstod situationen.

Senere, da Evra holder fødselsdagsmiddag i Dubai, bliver han ringet op af sin agent, der fortæller, at Manchester United netop har offentliggjort, at de har benyttet optionen til at forlænge Patrice Evras aftale.Det er herefter, det slår klik for franskmanden, der ringer til Ed Woodward.

»Bagefter samtalen (med Ed Woodward, red.) ringede Giggs til mig og sagde, at jeg ikke kunne flytte kun pga. en mand, men det gav mig en undskyldning til at forlade klubben. Jeg havde allerede fortalt min kone, at vi skulle flytte, men inderst inde vidste jeg ikke, om jeg rent faktisk kunne gøre det. Den episode gav mig helt sikkert et skub i den rigtige retning,« siger Patrice Evra.



Evra spillede efterfølgende to år i Juventus, hvorefter han skiftede til franske Marseille. Den nu pensionerede Evras sidste klub var West Ham, som han forlod i 2018.