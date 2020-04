Den tidligere Manchester United-spiller Roy Keane maner til ro hos klubbens fans.

'De Røde Djævle' havde ikke tabt i 11 kampe i træk inden coronakrisen satte ind, og derfor steg fansenes forventninger da også i takt med, at Ole Gunnar Solkjærs mandskab blev ved med ikke at tabe.

»Lige nu er der godt humør i United efter de seneste kampe. Derudover skal man huske, at Paul Pogba kommer tilbage fra skade, og hvis Marcus Rashford kommer i form igen, vil de to helt klart være et løft til holdet,« siger den tidligere midtbanespiller til det engelske medie Sky Sports.

Den 48-årige irer er ret imponeret over holdets genopstandelse efter en svær periode.

48-årige Roy Keane. Foto: PETER CZIBORRA Vis mere 48-årige Roy Keane. Foto: PETER CZIBORRA

Inden coronakrisen så den tidligere United-kaptajn nemlig tydelige tegn på, at klubben var på vej i den rigtige retning.

Dog er han stadig overbevist om, at der venter klubben et stort stykke arbejde, før holdet igen kan blive en del af mesterskabskampen:

»Der er stadig lang vej endnu, før de kan betegnes som titeludfordrer. Lige nu er United langt fra Manchester City og Liverpools niveau. Men præstationerne er meget bedre nu, end de var for bare seks måneder siden.«

Roy Keane spillede i Manchester United i 12 år, og her vandt han den bedste engelske række hele syv gange, FA Cuppen fire gange, Community Shield fire gange og Champions League en enkelt gang.

Roy Keane (øverst) spillede 480 kampe i Manchester United, hvor han står noteret for 51 scoringer. Foto: PAUL BARKER Vis mere Roy Keane (øverst) spillede 480 kampe i Manchester United, hvor han står noteret for 51 scoringer. Foto: PAUL BARKER

'De Røde Djævle' ligger i øjeblikket på en femteplads i Premier League efter 29 kampe.

Inden coronavirussen satte en brat stopper for fodbolden i det meste af verden, nåede Manchester-klubben bandt andet at besejre Chelsea på udebane og Manchester City både ude og hjemme.